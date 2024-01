Wenn Warren Buffett von einer Tech-Aktie überzeugt ist, dann will das schon etwas heißen. Mit einer Aktie, die noch deutlich steigen kann, setzt er voll auf das Thema KI – es ist nicht Apple

Warren Buffett (93) gilt als der wohl erfolgreichste Investor der Welt. Wenn es jemand versteht, auf die richtigen Aktien zu setzen, dann ist es das Orakel von Omaha. Doch Buffett ist eigentlich nicht als innovativer Tech-Investor bekannt, sondern vor allem als vernünftiger Value-Investor.

Wenn es also doch mal ein Tech-Wert in das Portfolio von Berkshire Hathaway schafft, dann muss Buffett schon mehr als überzeugt von dessen Potenzial sein. Ein Blick auf seine aktuellen Aktien zeigt: Der Investor setzt voll auf eine KI-Aktie. Das Geniale: Obwohl diese bereits schon ordentliche Kursgewinne eingefahren hat, sind für Anleger noch immer hohe Kurschancen drin. Und dabei sprechen wir nicht von Buffetts Lieblings-Aktie Apple, die über die Hälfte des Portfolios einnimmt.

Warren Buffett setzt beim Thema KI voll auf diese Aktie

Die Rede ist vom E-Commerce-Giganten Amazon. Berkshire ist im Besitz von zehn Millionen Amazon-Aktien und kaufte die Aktie erstmals im ersten Quartal 2019. Die Aktie legte vergangenes Jahr über 80 Prozent zu und zeigte damit, was in ihr steckt. Doch trotzdem ist 2024 nochmal einiges für Anleger zu holen. Seit Jahresanfang liegt die Aktie bereits wieder 2,5 Prozent im Plus.

Amazon ist gleich in mehreren wachstumsstarken Geschäftsfeldern vertretend und dabei einer der führenden Anbieter. Da wäre zum einen das Offensichtliche: Der Online-Shop-Bereich. Laut „Motley Fool“ entfallen mittlerweile 38 Prozent aller Online-Ausgaben in den USA auf Amazon. Doch obwohl man meinen könnte, dass Online-Bestellungen mittlerweile völlig im Alltag angekommen sind, entfallen immer noch weniger als 16 Prozent der Einzelhandelsausgaben in den USA auf den Bereich E-Commerce – es ist also immer noch reichlich Luft nach oben vorhanden, um diesen Bereich weiter auszubauen. Gerade, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld hinsichtlich Inflation und Zinsen wieder stabilisieren sollte, kommt das Amazon zugute. Auch hinsichtlich des weiteren Geschäftsfelds digitale Werbung.

Noch viel interessanter ist allerdings Amazons Cloud-Sparte AWS, die einen großen Teil des Umsatzes beiträgt und laut cloudzero ist Amazon noch immer der führende Anbieter. Noch immer verlagern zahlreiche Unternehmenskunden ihre Geschäftsmodelle in die Cloud. Das führt dazu, dass der weltweite Cloud Computing Markt bis 2030 laut Fortune Business Insights jedes Jahr noch rund 20 Prozent wachsen soll. Auch nicht zu vergessen ist Amazons Video-Streaming-Plattform Amazon Prime. Laut Flixpatrol ist Amazon nach Netflix der zweitgrößte Video-Streaming-Anbieter der Welt gemessen an Abonnenten.

Buffett und die riesige KI-Chance bei Amazon

Nicht zu vergessen ist außerdem Amazons großes Potenzial beim Thema künstliche Intelligenz. Erst im dritten Quartal, das fast alle Erwartungen übertraf, machte der Konzern klar, dass das Thema KI voll im Fokus steht. Vor allem in der Cloud-Sparte AWS ergeben sich hier spannende Anwendungsfälle. Der CEO Andy Jassy sagte gegenüber Analysten, dass KI eine Chance von „zig Milliarden“ für Amazons AWS darstellt. „Unser generatives KI-Geschäft wächst sehr, sehr schnell“, so der CEO. Nicht zu unterschätzen ist hier auch die riesige Datenbasis, über die Amazon verfügt – und Daten gelten nun mal als Grundbaustein für jede KI.

Doch lohnt es sich, die Amazon-Aktie auch nach dem bereits sagenhaften Jahr 2023 zu kaufen? Eindeutig: ja. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten Analysten im Konsens, dass Amazon den Umsatz im zweistelligen Bereich steigern könnte. Nicht nur das: Der Gewinn je Aktie könnte um über 395 Prozent steigen. Auch für das neue Geschäftsjahr 2024 rechnet man mit deutlichen Wachstumsraten. Fast alle Analysten raten zum Kauf der Aktie und sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 183,63 rund 19 Prozent Luft nach oben. Die Analysten von Wedbush sehen mit 210 Dollar sogar über 35 Prozent Kurschance. Das durchschnittliche KGV der vergangenen fünf Jahre liegt bei 38. Aktuell steht es bei 26, damit ist die Aktie jetzt auch noch unter ihrem historischen Durchschnitt zu haben. Zudem: Noch hat die Aktie ihr altes Hoch vom Juli 2021 bei 186,57 Dollar nicht wieder aufgeholt. Warren Buffett gab öffentlich schon einmal bekannt, dass er es bedauert, nicht noch früher in Amazon investiert zu haben. Zu spät ist es aber noch nicht.

