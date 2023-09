Die Aktie von Rheinmetall steigt und steigt. Sind jetzt vielleicht sogar neue Höchstkurse möglich? Und was beflügelt die Aktie überhaupt aktuell?

Mit einer aktuellen Kursnotiz bei 263 Euro ist die Aktie von Rheinmetall nicht mehr sehr weit von ihren ehemaligen Höchstkursen bei 281 Euro entfernt. Am Montag steigt die Aktie erneut um +1,2 Prozent. Sind hier jetzt neue Allzeithochs möglich?

Startschuss für neue Höchstkurse bei Rheinmetall-Aktie?

Zumindest die Analysten von Goldman Sachs sind optimistisch, dass dies dem Rüstungskonzern gelingen kann. So stuften die Experten das Kursziel der Aktie am Montag deutlich von 292 Euro auf 319 Euro nach oben. Dies löste dann in der Folge auch ordentlich Kaufdruck bei den Papieren aus und beförderte Rheinmetall an die DAX-Spitze.

Damit reiht sich Goldman nun in eine Abfolge von insgesamt fünf Banken und Analystenhäusern ein, die die Aktie mit kräftigem Kurspotenzial im September zum Kauf empfohlen haben.

Berenberg Bank 300,00 Euro

Deutsche Bank 300,00 Euro

JPMorgan Chase 320,00 Euro

Warburg Research 292,00 Euro

Aufgrund der positiven Analystenstimmen liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie auch nun bei 289,50 Euro und indiziert damit ebenfalls neue Höchstkurse für die Aktie.

Kann die Rheinmetall-Aktie ein neues Hoch markieren

Neben den Meinungen der Experten spricht aber auch das Chartbild für die Aktie. So wirken aktuell alle wichtigen gleitenden Durchschnitte als Unterstützungen für die Rheinmetall-Aktie. Bevor diese aber weiter nach oben vordringen kann, steht ihr noch ein Widerstand bei 270 Euro und der Korrekturtrend seit dem Allzeithoch im Weg.

Vor allem den Korrekturtrend (verläuft aktuell bei 264 Euro) sollten Anleger dabei im Auge behalten, da ein nachhaltiger Durchbruch ein Kaufsignal für die Aktie sein dürfte. Dementsprechend kann hier mit einem eng anliegenden Stopp definitiv ein Trade mit Spekulation auf neue Höchstkurse eröffnet werden.

Rheinmetall ist auch fester Bestandteil im Börse Online Stabile Werte Index.

