Sowohl die Aktien von Rheinmetall als auch die Anteilsscheine von Daimler Truck sind am Dienstag heftig unter Druck geraten, was eine Korrektur zur Folge hatte. Doch bei welchem der beiden DAX-Highflyer bietet sich jetzt mehr Potenzial?

Am Dienstag sind zwei der stärksten DAX-Highflyer in diesem Jahr, Daimler Truck und Rheinmetall, an der Börse abgestraft worden. Für den Rüstungskonzern ging es insgesamt 6,89 Prozent trotz guter Nachrichten und einer positiven Analsystemstudie nach unten. Der Lkw-Bauer büßte mit 4,1 Prozent ebenfalls kräftig ein. Aber wo lauern jetzt mehr Chancen für Anleger nach dem Abverkauf?

Daimler Truck-Aktie (KGV 9,6 / Dividendenrendite: 4,4 Prozent)

Wegen um 13 Prozent im ersten Quartal zurückgegangener Absätze ist die Aktie von Daimler Truck am Dienstag unter Druck geraten. Bereits im Vorfeld hatte das Management angekündigt, dass die Nachfrage im Jahr 2024 schwächeln dürfte, doch mit einem solchen Einbruch war nicht gerechnet worden.

Allerdings betonten schon im Vorfeld der Zahlen einige Analysten die Chancen, die sich bei Daimler Truck über das Jahr 2024 hinaus bieten. Angesichts dessen sieht der Konsens 21,4 Prozent Upside für das Papier.

Rheinmetall-Aktie (KGV 24,1 / Dividendenrendite: 1,5 Prozent)

Trotz des Absturzes um fast sieben Prozent am Dienstag bleibt das Jahresplus bei der Aktie von Rheinmetall bei satten 74,4 Prozent, was den Rüstungswert zum besten Titel im DAX macht. Daher ist der Abverkauf ohne konkrete Nachrichten vermutlich auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen.

Trotz der Korrektur sehen die Analysten bei dem Wert aktuell nur müde 2,1 Prozent Kurspotenzial, was primär an der hohen Bewertung der Aktie liegen dürfte.

Rheinmetall-Aktie vs. Daimler Truck-Aktie

Dementsprechend ist klar, dass sich aktuell bei der Aktie von Daimler Truck die höheren Chancen für Anleger bieten. Denn sowohl die Zukunftsaussichten als auch das Kurspotenzial laut den Analysten spricht für den Lkw-Bauer.

Allerdings sollten Anleger bedenken, dass beide Werte nach dem Abverkauf am Dienstag aufgrund der Rallye seit Jahresanfang in eine Konsolidierungsphase übergehen. In diesem Fall könnte man womöglich in den kommenden Wochen noch etwas günstiger bei den Titeln zuschlagen.

