Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Montag zum Wochenstart freundlich, nachdem das Analystenhaus Jeffries eine sehr positive Studie zu dem Wert veröffentlicht hat. Denn nach einer Rallye von 65 Prozent sehen die Experten noch weiteres Kurspotenzial.

Seit November 2023 hat die Aktie von Daimler Truck satte 65 Prozent im Kurs zulegen können. Diese Rallye war bereits im Vorfeld von einigen Analysten und BÖRSE ONLINE durch hohe Kursziele für die Mercedes-Benz-Tochter angekündigt worden.

Doch nun stellt sich die Frage für viele Anleger: Wie geht es mit dem gut gelaufenen Wert weiter? Die klare Antwort des Analystehauses Jefferies: Deutlich nach oben!

Noch mehr Kurspotenzial bei Daimler Truck

Denn in einer am Wochenende veröffentlichten Studie zur Aktie von Daimler Truck hat Analyst Michael Aspinall den DAX-Wert mit einem Buy-Rating wieder in die Coverage aufgenommen. Der Experte sprach von einer günstigen Marktstruktur im Lkw-Markt und deutlich weniger Transformationssorgen und -nöten als im Pkw-Sektor.

Trotz des 2024 etwas schwächeren Geschäftsjahres, nach einem starken 2023, sieht Aspinall für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum bei Daimler Truck. Aus dieser Ansicht speist sich der Optimismus des Experten, der ein Kursziel von 55 Euro für das Papier (Upside von 18 Prozent) ausgab.

Daimler Truck günstig handeln?

Kommt nach der 65 Prozent Rallye der nächste Anstieg?

Infolge dieser positiven Studie reagierte die Aktie von Daimler Truck am Montag positiv und schob sich rund ein Prozent im vorbörslichen Handel nach oben. Damit steht dem Titel kaum etwas zu einem neuen Rekordhoch und dem Angriff auf die Marke von 50 Euro entgegen. Allerdings gilt dies nur unter der Voraussetzung, dass sich die allgemeine Rallye an den Märkten fortsetzt.

Dementsprechend kann die Aktie von Daimler Truck trotz ihres Anstieges um 65 Prozent seit November 2023 noch interessant sein. Besonders langfristige Anleger sollten einen Blick auf den Titel werfen, da es kurzfristig bei dem zyklischen Papier immer wieder zu Verwerfungen kommen kann.

