Rüstungsaktien wie Rheinmetall und Renk befinden sich nach wie vor im Aufwind. Für die Zukunft hat ein Analyst aber einen klaren Favoriten. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Die Auftragsbücher sind voll und die Margen steigen. Das Momentum scheint momentan auf der Seite des Rüstungsunternehmens Rheinmetall zu sein. Schon seit Wochen pendelt die Aktie beim Wert zwischen 500 Euro und seinem Allzeithoch bei 571,80 Euro. Laut einigen Analysten sind demnächst auch Kursschübe auf bis über 600 Euro möglich.

Auch beim kleineren Konkurrenten Renk stehen die Zeichen auf Wachstum. Laut Hauck Aufhäuser IB ist die Nachfrage bei dem Unternehmen unverändert hoch und auf bereinigter Basis war zuletzt auch die Profitabilität des Rüstungsunternehmens gestiegen. Aber welche Aktie ist in Zukunft für Anleger die bessere Wahl? Ein Analysehaus hat einen klaren Favoriten.

Berenberg bewertet Renk und Rheinmetall

Berenberg-Analyst George McWhirter hat in einer neuen Studie der europäischen Rüstungsindustrie zunächst bei Renk und auch Rheinmetall zum Kauf geraten. Renk stattete er mit einem Kursziel von 35 Euro aus, was einem Upside von etwas 35 Prozent entspricht.

Rheinmetall bekam dagegen ein Ziel von 590 Euro verpasst, was einem Aufwärtspotenzial von derzeit rund 12 Prozent entsprechen würde. Beim Upside ist Renk also klar vorne, dennoch ist für George McWhirter die Aktie von Rheinmetall der klare Favorit unter den Rüstungswerten.

Europa muss mehr in Verteidigung investieren

Analyst McWhirter sieht Rheinmetall auch in Zukunft gut aufgestellt, da in Europa in den letzten 30 Jahren ungefähr 1,4 Billionen US-Dollar zu wenig in die eigene Verteidigung investiert worden seien.

Daher seien Rüstungswerte sogar unabhängig vom Ausgang der kommenden Präsidentenwahl in Amerika und den damit verbundenen Implikationen für die Verteidigungspolitik gut aufgestellt. Und Rheinmetall profitiert besonders, da das Unternehmen über das stabilste und vielschichtigste Geschäftsmodell im deutschen Raum verfügt. Die Aktie des Unternehmens finden Sie zusammen mit anderen Titeln daher auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.

