Mit einer neuen Kooperationsvereinbarung begibt sich Rheinmetall in ungeahnte Höhen. Das könnte auch der Aktie helfen, die sich zuletzt etwas von ihrem Allzeithoch entfernt hatte. Das sollten Anleger der Rüstungsaktie jetzt wissen.

Die Aktie von Rheinmetall ist 2024 einer der Top-Werte im DAX. Seit Jahresbeginn konnte das Wertpapier über 70 Prozent zulegen - trotz mehrere Gewinnmitnahmen nach Erreichen des Allzeithochs bei über 571 Euro im April. Zuletzt schwächelte die Aktie wieder etwas, der Ausblick für Rheinmetall ist aber auch dank einer neuen Kooperationsvereinbarung gut.

Rheinmetall will hoch hinaus

Kürzlich gab der Rüstungskonzern nämlich bekannt, seine Partnerschaft mit dem finnischen Satellitenhersteller ICEYE auszubauen. Damit geht der Blick des Konzerns verstärkt in Richtung Weltraum. Durch die Vereinbarung sichert sich Rheinmetall nämlich die Vertriebsrechte für SAR-Satelliten (Synthetisches Apertur Radar) bei militärischen und staatlichen Kunden in Deutschland und Ungarn. Die Partnerschaft mit ICEYE besteht schon seit Juni und ermöglicht Rheinmetall so den Zugang zur größten kommerziellen Satellitenflotte der Welt.

Die Geräte sind besonders für militärische Anwendungen wie Zielerfassung, Aufklärung und Überwachung geeignet. „Die Domäne Weltraum ist ein integraler Bestandteil der Verteidigungsstrategie und hat für unsere Kunden große Relevanz“, sagte CEO Armin Papperger zur Vereinbarung. Rheinmetall bestätigt damit seine Ziele, Kompetenzen auszubauen und weiter zu wachsen. In den kommenden Jahren will das Unternehmen jedes Jahr um 40 Prozent wachsen. Die Ambitionen im Weltraum könnten dabei helfen.

Steigt die Rheinmetall-Aktie zum nächsten Allzeithoch auf

Bei solch ambitionierten Zielen sollte auch die Aktie von Rheinmetall bald in neue Höhen steigen. Zwar korrigierte das Wertpapier zuletzt wieder stärker und scheint momentan das Allzeithoch eher aus den Augen zu verlieren. Das Marktumfeld bei Rheinmetall und die vollen Auftragsbücher samt Prognose sprechen aber für weitere Erfolge.

Viele Analysten haben Kursziele über dem Allzeithoch bis hin zu über 700 Euro. Morningstar hatte kürzlich den fairen Wert mit 730 Euro beziffert. Anleger können Kursrücksetzer also möglicherweise noch für einen günstigen Einstieg nutzen, obwohl die Aktie schon so stark gewachsen ist.

