Die SAP-Aktie erhält heute von der Deutschen Bank und von der UBS zwei neue Kursziele. Zudem befindet sich SAP an einer ganz wichtigen Stelle im Chart. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Seit Oktober 2022 befindet sich die SAP-Aktie in einem sehr schönen Aufwärtstrend - konnte seitdem um über 50 Prozent zulegen. Doch jetzt befindet sich SAP an der wichtigen 50-Tage-Linie und muss entscheiden, wie es für die kommenden Wochen weitergeht. Dazu gesellen sich zwei neue Kursziele.

Deutsche Bank und UBS mit neuen Kurszielen für SAP

So hat die Schweizer Bank UBS das Kurzsiel für SAP von 130 Euro auf 140 Euro angehoben und rät zum Kauf vor den Zahlen zum zweiten Quartal. Diese präsentieren die Walldorfer am 20. Juli und Analyst Michael Briest denkt zwar, dass Technologie-Aktien vom Kurs her bei der anstehenden Quartalssaison grundsätzlich enttäuschen könnten, dies aber nicht für SAP gelte. Denn viele Aktien seien stark gestiegen, die Bedingungen am IT-Markt aber unverändert. SAP schätzt er aber besser als die Konkurrenz ein, weil SAP besser mit den Plänen für die Zukunft vorankomme und er die Schätzungen für 2025 anheben konnte. Zudem verleihen die höheren Kurse für Cloud-Aktien SAP einen höheren Bewertungsmultiplikator, so die UBS.

Und auch die Deutsche Bank hebt das Kursziel für die SAP-Aktie an. Hier geht es von 130 Euro auf 145 Euro hoch. Eine genauere Erläuterung der Deutschen Bank lag noch nicht vor.

Doch was hat es nun mit der 50-Tage-Linie im Chart auf sich?

SAP-Aktie jetzt kaufen?

Im Chart unten ist zu erkennen, dass die SAP-Aktie zuletzt auf der 50-Tage-Linie nach oben reiten konnte. Aktuell testet das Papier diese Linie wieder an und droht darunter zu sinken. Sollte das passieren, warten Anleger vorerst ab, ob SAP schnell wieder über diese Linie klettern kann. Gelingt dies nicht, so ist ein Sturz auf die 200-Tage-Linie zu befürchten. Da die Analysten aber scheinbar gute Zahlen bei den anstehenden Quartalsberichten erwarten, können Anleger eher auf ein Halten der 50-Tage-Linie spekulieren und SAP weiter kaufen. Anleger setzen aber einen engeren Stopp, falls dieses Szenario nicht aufgeht. Aktuell ist SAP aber mit einem KGV von um die 15 und einer Dividendenrendite von 2,26 Prozent für eine Tech-Aktie gut bewertet.

