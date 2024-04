Bei welchen Tech-Aktien ist die Rallye noch lange nicht zu Ende? Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz haben wir berühmte Kandidaten wie SAP, ASML & Co. gefunden, die jetzt nach einem Kauf schreien

Die Begeisterung für Tech-Werte reißt nicht ab. Nachdem sie, bedingt durch den Hype um das Thema künstliche Intelligenz (KI), bereits vergangenes Jahr buchstäblich durch die Decke gingen, geht es auch im Jahr 2024 weiter turbulent zu. So liegt etwa die Aktie des Börsenstars Nvidia seit Jahresanfang bereits über 80 Prozent im Plus.

Ist es also für Anleger zu spät, jetzt noch die Tech-Welle zu reiten? Überhaupt nicht. Zum einen, weil unsere Welt ohne Technologien heute nicht mehr vorstellbar wäre und das Potenzial von KI erst noch in den Kinderschuhen steckt. Zum anderen, weil es für einige Aktien, die auch noch von Analysten hochgelobt werden, anscheinend immer noch hohe Kurschancen in naher Zukunft gibt. Doch wie findet man diese?

5 Top-Aktien der Tech-Branche, die laut KI nach einem Kauf schreien

Wir verwendeten für die Suche das Stock Screening Tool des Finanzportals TipRanks. Dieses verwendet für die Aktiensuche unter anderem auch künstliche Intelligenz. Wir stellten das Tool so ein, dass es uns nur Aktien aus dem Tech-Sektor zeigen sollte. Die Marktkapitalisierung sollte außerdem bei mindestens 200 Milliarden US-Dollar liegen und die Aktie sollte noch immer Kurschancen im zweistelligen Bereich bieten. Außerdem soll die Aktie von den Analysten eine „Strong Buy“ Kaufempfehlung erhalten haben.

Doch nicht nur das: "TipRanks" entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform". Wir ließen uns dabei also nur Outperform Aktien anzeigen.

Und diese fünf Kandidaten kamen heraus:

Top-Tech-Aktien mit hohen Kurschancen

