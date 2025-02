Die Aktien von SAP und Siemens steigen immer weiter. Zusätzlich zu den sehr schönen Kursgewinnen können sich Anleger auch auf satte Dividenden freuen. Und das sogar schon im Februar.

Schon am 13. Februar ist es soweit: Der Industrie-Konzern Siemens hat seine Hauptversammlung. Weniger Tage später strömt dann die Dividende auf das Konto der Anleger. Und diese Dividende dürfte üppig ausfallen. Doch nicht nur Siemens zahlt hohe Dividenden, sondern auch SAP steigt immer mehr mit ein in den Dividendenregen der deutschen Aktien.

SAP mit immer höherer Dividende

So hat der deutsche Software-Konzern SAP seine Dividende in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Von 1,10 Euro Dividende je Aktie im Jahr 2015 ging es bis auf 2,20 Euro in 2024 rauf. Die Festsetzung der Dividende für diesen Mai sollte am 20. Februar stattfinden. Analysten gehen aktuell davon aus, dass mindestens 2,30 Euro Dividende je Aktie gezahlt werden. Damit dürfte das rasante Dividendenwachstum bei SAP weitergehen.

Und dies liegt ja auch auf der Hand: Wenn ein Unternehmen wie SAP stark wächst und viel Geld verdient, dann kann es diese Gewinne auch in Form der Dividende wieder auszahlen. Weil der Aktienkurs aber gleichzeitig so stark steigt, erhöht sich die Dividendenrendite nicht. Diese hat sich nämlich von einem Wert von 1,57 Prozent in 2015 auf jetzt etwa 1,0 Prozent verschlechtert. Doch der Aktienkurs hat sich verfünffacht. Also sind Anleger bei der SAP-Aktie dennoch mehr als gut dran.

Denn auch bei den Kurszielen für SAP geben die Analysten weiter Gas: Die BNP Paribas sieht noch ein Potenzial bis 300 Euro und Goldman Sachs geht sogar bis auf 320 Euro.

Doch welche hohe Dividende erwartet Anleger bereits im Februar bei der Siemens-Aktie?

Übrigens: Sichern Sie sich jetzt die besten Konditionen beim Aktien-Handel mit dem BÖRSE ONLINE Depot-Vergleich

Schon 5,20 Euro Dividende je Aktie im Februar mit Siemens

Denn Siemens hält bereits als einer der ersten deutschen Konzerne am 13. Februar die Hauptversammlung ab. Auf dieser soll die Dividende in Höhe von 5,20 Euro je Aktie beschlossen werden, was zu einer aktuellen Dividendenrendite von 2,87 Prozent führt. Wer die Siemens-Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot hat, sollte die Dividende wenige Bankarbeitstage später auf dem Konto haben.

So können sich Anleger auf eine schöne hohe Dividende freuen, die zudem jährlich erhöht wird. Denn von 3,30 Euro in 2015 ging es auf 5,20 Euro in diesem Jahr hoch. Das Wachstum ist zwar etwas schwächer als bei der SAP-Aktie, dafür bekommen Anleger bei der Siemens-Aktie eine absolut höhere Dividende.

Insgesamt erhalten Anleger bei der Siemens-Aktie aktuell ein gut bewertetes Paket aus stabilen Kursgewinnen, einer niedrigen Bewertung mit einem KGV von 18,1 und noch etwas Kurspotenzial nach oben. So setzt BÖRSE ONLINE das Kursziel der Siemens-Aktie auf 230 Euro und rät weiter zum Kauf.

Und lesen Sie auch: Allianz und BASF: Schade, dass es bei den Aktien dazu gekommen ist