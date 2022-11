Die US-Notenbank Fed könnte schon im Dezember auf einen moderateren Kurs bei ihren Zinsanhebungen umschwenken. Diese deutschen Aktien können davon profitieren. Von Wolfgang Ehrensberger

Das zumindest legen die jetzt veröffentlichten Protokolle der jüngsten Zinssitzung von Anfang November nahe. Demnach ist inzwischen eine „deutliche Mehrheit“ der Währungshüter der Auffassung, dass ein moderateres Zins-Tempo im derzeitigen Umfeld sinnvoller sei, um die Wirkung auf die Ziele Vollbeschäftigung und Preisstabilität zu prüfen.

Anfang November hatte die US-Notenbank den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Nun rechnen die meisten Volkswirte damit, dass auf der nächsten Sitzung ein Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten erfolgen könnte.

US-Inflationsrate viermal in Folge zurückgegangen

Im Gegensatz zu den jüngsten Rekordzahlen bei der Preisteuerung in Europa ist die US-Inflationsrate in den vergangenen vier Monaten zurückgegangen und lag zuletzt bei 7,7 Prozent (Oktober). Volkswirten zufolge hat das verschiedene Ursachen: Das frühere Eingreifen der Fed mit kräftigen Zinsanhebungen habe das Preisklima beruhigt, aber auch die geringere Betroffenheit der USA vom Ukraine-Krieg, die breitere Aufstellung bei den Energiequellen, und nicht zuletzt auch der starke Dollar, der die Importpreise abgebremst hat.

Während einige Währungshüter einen noch stärkeren Rückgang der Inflationsrate für notwendig halten, bevor das Tempo bei den Zinserhöhungen reduziert werden kann, mehren sich die Stimmen, die vor den Rezessionsrisiken warnen, die bei einem Beibehalten des Zinstempos bestehen.

Vonovia, TAG Immobilien und LEG ziehen an

Die Aussicht auf ein gemäßigteres Zinstempo hat dem Aktienmarkt am Donnerstag Schwung gegeben. Der DAX lag am Vormittag deutlich im Plus. Wohnkonzerne wie Vonovia, TAG Immobilien und LEG setzten sich an die Spitze der Indizes DAX und MDAX. Investoren setzen darauf, dass sich Perspektive der teilweise hochverschuldeten Immobilienkonzerne durch weniger stark steigende Marktzinsen verbessert.

In Asien hatte vor allem der japanische Leitindex Nikkei um rund ein Prozent angezogen. Hier konnten vor allem zinssensible Tech-Aktien profitierten. Die Börsen in den USA sind heute wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen.