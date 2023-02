Die Aktie von Netflix erlebte einen starken Aufwärtstrend in den vergangenen Tagen. Doch nun könnte eine Meldung dies zunichtemachen und auch in Zukunft einige Probleme verursachen.

Nach den starken Quartalszahlen und dem überraschenden Neukundenwachstum erlebte die Aktie von Netflix eine starke Aufwärtsrallye und notiert nun 19,5 Prozent höher als zu Anfang des Jahres, ist aber noch weit von den ehemaligen Höchstständen entfernt.

Doch nun veröffentlichte das Analystenhaus Jefferies in eine Studie und eine ausgewertete Umfrage, die nicht nur den Aufwärtstrend beenden könnte, sondern auch ein massives operatives Problem darstellt.

Account-Teiler mit klarer Botschaft

Schon seit längerem ist es für Netflix ein Problem, dass Kunden den Account beim Streaming-Service mit anderen Freunden oder Bekannten teilen, welche nicht im selben Haushalt wohnen. Dies spült dem Unternehmen weniger Geld in die Kassen und verhindert Neukundenwachstum.

Doch die Umfrage von Jefferies zeigt besorgniserregendes. Die angekündigten Maßnahmen von Netflix gegen das Account-Sharing vorzugehen, könnten nicht den gewünschten Erfolg zeigen. So gaben in der Umfrage 69 Prozent aller befragten Account-Teiler an, den Streamingservice nicht mehr zu nutzen, sollte ein Teilen nicht mehr möglich sein.

Netflix: Konkurrenz im Nacken

Auch ergab die Umfrage, dass 69 Prozent der Befragten bei weiteren Preiserhöhungen oder einem Teil-Verbot Netflix mit einem anderen Streaming-Service ersetzen würden. Dies sind besorgniserregende Nachrichten für die Aktie.

Netflix, die bereits den Titel des größten Streaming-Service an Walt Disney und seine verschiedenen Angebote abgeben mussten, könnte infolge einer derartigen Entwicklung wieder das einbüßen, was man zuvor gewonnen hat.

Ist die Netflix-Aktie jetzt ein Kauf?

Ist die Netflix-Aktie aber nach diesen schlechten Nachrichten ein Kauf? Schaut man auf die Kursziele der Analysten, so gab es in den vergangenen 90 Tagen 22 Kauf-, 17 Halte- und 3 Verkaufsempfehlungen.

Trotzdem zeigen die Ergebnisse von Jefferies ein weiteres Mal, dass es noch ein weiter Weg für Netflix zurück zu alter Größe wird und der hochkompetitive Streaming-Markt den Service auch schnell auf der Strecke lassen könnte.

