Weiß sie etwas, was wir noch nicht wissen? Die bekannte Investorin Cathie Wood verkauft auf einmal in großen Mengen Aktien des KI-Stars Palantir. Steht der Aktie bald eine gewaltige Korrektur bevor?

Neben Nvidia gilt die Aktie von Palantir definitiv als einer der großen KI-Stars der Wall Street. Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits über 120 Prozent im Plus. Das Unternehmen gilt mit seinen Produkten und Dienstleistungen als einer der entscheidenden Spieler im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).

Seit Ende 2023 auch noch profitabel und nun jüngst nun auch im S&P 500 aufgenommen. Eigentlich läuft es für Palantir gerade so rund wie nie. Doch was macht die bekannte Investorin Cathie Wood (68) auf einmal? Sie verkauft jüngst unaufhörlich ihre Aktien. Ein Warnsignal für Anleger?

Cathie Wood verkauft unaufhörlich Palantir-Aktien – geht es bald bergab?

Eigentlich gilt die Investorin Cathie Wood als großer Palantir Fan. 2023 und auch 2024 ging sie immer wieder auf Einkaufstour. Zuletzt kaufte sie erst im August über 33.000 Aktien für den von ihr aktiv gemanagten ARK Innovation ETF.

Und erst im April dieses Jahres erklärte sie bei einem Presseevent, bei dem BÖRSE ONLINE die Investorin persönlich treffen konnte, dass sie noch viel größere Chancen für KI auf der Softwareseite anstelle der Hardwareseite sieht. „Für jeden Dollar, der in Hardware investiert wird, werden fünf Dollar in Software investiert", erklärte Wood. Und als einer der Favoriten gelte hier für sie die Palantir-Aktie.

Da verwundert es umso mehr, dass Wood seit dem elften September auf einmal unaufhörlich Aktien von Palantir verkauft. Bereits an fünf Handelstagen trennte sie sich von den Aktien, zuletzt verkaufte sie erst wieder am 20. September rund 16.000 Stück und am gestrigen 23. September fast 8.000 Aktien. Es erscheint paradox: Denn erst am 23. September wurde die Aktie in den S&P 500 aufgenommen – das sollte ihr zukünftig eigentlich ordentlich Schub verleihen.

Was steckt hinter Cathie Woods Palantir-Verkäufen – wird es Zeit sich zu trennen?

Die Aufnahme von Palantir in den S&P 500 sollte sich zukünftig äußerst positiv auf die Aktie auswirken. Denn so kommt diese zunehmend auch auf das Radar von institutionellen Investoren. Auch für das Gesamtjahr sollte das Unternehmen überzeugen: Hier erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinnanstieg von 276 Prozent auf 0,36 US-Dollar je Aktie.

Die Bank of America erhöhte ihr Kursziel sogar jüngst von 30 auf 50 US-Dollar – das entspricht einer Kurschance von über 30 Prozent! Es erscheint unwahrscheinlich, dass Cathie Wood auf einmal den Glauben an die Aktie verloren hat. Denn Palantir nimmt in ihrem ETF noch immer die siebtgrößte Position ein. Wood hält hier über 7,3 Millionen Aktien. Vermutlich handelt es sich bei den jüngsten Verkäufen also vor allem um Gewinnmitnahmen, die die Investorin in andere, innovative Unternehmen steckt. Dadurch, dass Palantir nun im S&P 500 Index ist, seit Ende 2023 profitabel ist und als einer der wichtigsten Spieler beim Thema KI gilt, ist ein deutlicher Einbruch in naher Zukunft eher unwahrscheinlich.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Oder lesen Sie auch: Über 100% Kurschance: KI-Gigant Nvidia investiert Millionen in diese 5 genialen Zukunftsaktien