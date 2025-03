Der Bundestag hat abgestimmt – das Finanzpaket mit den XXL-Schulden wurde genehmigt. Wie reagiert der DAX? Und was ist bei Aktien wie Rheinmetall, Deutsche Bank & Co. los?

Der Bundestag hat am Dienstag mit breiter Mehrheit eine Grundgesetzänderung für ein historisches Finanzpaket beschlossen. Es umfasst Kredite in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro, um Investitionsstaus in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz zu beheben. Die Schuldenbremse wird dafür gelockert – Kredite sind für Verteidigungsausgaben über 44 Milliarden Euro erlaubt. Zudem entsteht ein Sondervermögen für Infrastrukturprojekte, Energienetze und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

Die Hoffnung auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland hat dem DAX am Dienstag bereits noch vor der Abstimmung zu einem erneuten Rekordhoch verholfen. Die Bestmarke wurde am Vormittag ganz leicht auf gut 23.476 Punkte nach oben geschraubt. Der deutsche Leitindex konnte sein Jahresplus in der Spitze auf knapp 18 Prozent ausbauen.

Die Begeisterung zum Finanzpaket scheint damit aber bereits eingepriesen zu sein, denn auf das Ergebnis der Abstimmung reagierte der DAX relativ wenig. Aktuell liegt er 0,8 Prozent im Plus und steht bei 23.340 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,6 Prozent im Plus und steht bei 5.478 Punkten.

Rheinmetall, Deutsche Bank & Co.: Diese Aktien reagieren positiv

Die Debatte war hitzig: Während Union und SPD die Notwendigkeit der Maßnahmen betonten, kritisierten AfD, Linke und BSW das Paket scharf. Auch die Grünen konnten durchsetzen, dass das Geld nur bei angemessenen Investitionen im Kernhaushalt fließt.

Der Bundesrat muss noch zustimmen, doch die Mehrheit gilt als sicher. Die Länder profitieren ebenfalls mit 100 Milliarden Euro und gelockerten Schuldenregeln. Das Paket legt die finanzielle Grundlage für mögliche Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD – Streit über künftige Einsparungen ist aber vorprogrammiert.

Die Spitze im DAX markiert aktuell die Aktie von Rheinmetall mit einem Plus von über vier Prozent. Das geplante Milliardenpaket für Rüstung und Infrastruktur sowie die angekündigte Aufstockung der Ukraine-Hilfen beflügeln Rüstungswerte. Rheinmetall als führender deutscher Rüstungskonzern profitiert direkt von höheren Verteidigungsausgaben.

Ebenfalls knapp vier Prozent und 3,5 Prozent können heute die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank zulegen. Die geplante Lockerung der Schuldenbremse bedeutet eine höhere staatliche Kreditaufnahme, was das Kreditgeschäft der Banken ankurbelt. Möglicherweise werden auch steigende Zinsen erwartet, was die Zinserträge der Banken erhöht.

Deutlich im Plus liegt außerdem die Aktie von Bayer mit knapp vier Prozent. Der allgemeine Optimismus an den Märkten, insbesondere für konjunktursensible Werte, hat wahrscheinlich auch die Bayer-Aktie mit nach oben gezogen.

