Zum Wochenauftakt sind zwei Aktien aus dem SDAX zweistellig angezogen, während eine andere genauso stark verloren hat. Doch sollten Anleger jetzt noch schnell bei den Gewinnern einsteigen und das Kaufsignal nutzen?

Am Montag haben mehrere Studien des Analystenhauses Jefferies die deutsche Aktienlandschaft durcheinander gewirbelt. Besonders einige SDAX-Aktien reagierten auf die Umstufungen durch die Experten, drei davon sogar mit zweistelligen Kursausschlägen.

SDAX-Aktie steigt zweistellig: SMA Solar

So sprang die Aktie von SMA Solar um zehn Prozent an, nachdem das Analystnhaus Jeffries von einer Bewertung sprach, die an einem Tief- bzw. Wendepunkt angekommen sei.

Damit konnten sich die Papiere am Montag aus ihrer Bodenbildung etwas nach oben befreien und diese potenziell abschließen. Kann sich die Aktie nachhaltig über diesem Niveau halten, so ist dies ein Kaufsignal für Anleger.

BÖRSE ONLINE ist übrigens optimistisch für den Wert und rät seit Längerem mit einem Kursziel von 30 Euro zum Kauf.

SDAX-Aktie steigt zweistellig: PVA Tepla

Ebenfalls von einer positiven Jeffries-Studie profitierte PVA Tepla. Die Experten sehen nach vier Jahren der unterdurchschnittlichen Entwicklung günstige Bedingungen für die weitere Kursentwicklung.

Daraufhin brach die Aktie deutlich über die wichtige 200-Tage-Linie aus. Ein klares charttechnisches Kaufsignal.

Bereits seit Längerem rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Papiere. Aktuelles Kursziel: 20 Euro.

SDAX-Aktie fällt zweistellig: Verbio

Doch während SMA Solar von PVA Tepla zweistellig gewinnen konnten, ging es für Verbio in die andere Richtung. Die Aktie verlor elf Prozent, nachdem Jeffries das Kursziel von Buy auf Hold gesenkt und das Kursziel auf elf Euro halbiert hatte.

Damit setzt das Papier seinen Abwärtstrend fort und könnte aus Sicht der Charttechnik zeitnah die Tiefs des Jahres 2024 unter 10 Euro testen.

Dennoch ist BÖRSE ONLINE optimistisch und rät zum Kauf der Papiere.

