Die Schweizer Großbank drückt mit einer neuen Studie die Stimmung bei der Volkswagen-Aktie – lässt aber dennoch Raum für Überraschungen. Müssen Anleger reagieren und wie schneidet die Konkurrenz ab?



Die vor allem 2024 arg verprügelte Volkswagen-Aktie ist bereits mit einigen Schwankungen in das neue Jahr gestartet. Auf ein Kurshoch in Folge eines Medienberichts der „Washington Post“ über die Zollpläne Donald Trumps folgte ein in Großteilen ernüchternder Rückblick auf die Absatzzahlen der Marke Volkswagen im letzten Jahr.

Dass sich der Autokonzern schon in den kommenden Monaten an der Börse wieder zum Angriff bläst, ist eher unwahrscheinlich. Und eine neue Analyse der Schweizer Großbank UBS unterstreicht die Probleme des Herstellers, macht aber zumindest auch etwas Hoffnung.



UBS würde Volkswagen-Aktien verkaufen

UBS hat die Einstufung für Volkswagen in einem Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Jahresausklang könnte etwas besser als befürchtet ausgefallen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Einige Zahlen aus der Branche könnten positiv überraschend dank einer guten Nachfragetendenz. Unter den Autobauern nannte er dabei Mercedes-Benz, Volkswagen und Renault als Kandidaten. BMW, Stellantis und die Porsche AG sieht er im Rahmen der Erwartungen.



Unter den drei großen deutschen Automarken BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen stattete UBS nur die BMW-Aktie mit einem „Buy“-Rating und einem Kursziel von 83 Euro aus. Luft nach oben haben aber alle drei Papiere.



Kurspotenzial bei Volkswagen-Aktie zweistellig?

Glaubt man den Analysten, dann könnte die Volkswagen-Aktie mittelfristig zweistellig zulegen. Im Schnitt trauen die Experten dem Titel ein Kursziel von um die 115 Euro zu, was einem Upside von derzeit um die 27 Prozent entspricht. In der Spitze wird mit einem Kursziel von 180,50 Euro sogar eine Verdopplung prognostiziert.

Ob es in den nächsten zwölf Monaten aber tatsächlich so gut läuft, darf im Angesicht zahlreicher Probleme im Heimatmarkt und in China aber bezweifelt werden. Für Anleger, die an ein langfristiges Comeback der VW-Aktie glauben, ist der derzeitige Kurs aber natürlich eine mögliche Kaufchance.



Enthält Material von dpa-AFX

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..