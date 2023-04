Trotz guter Nachrichten von der Energietechnik-Tochter Siemens Energy gerät die Aktie von Siemens am Montag unter Druck. Daran schuld ist wohl eine Kursziel-Senkung eines deutschen Bankhauses. Doch es gbit auch andere Einschätzungen. Der Siemens-Kurs könnte sich daher demnächst wieder aufwärts bewegen.



Der Technologie-Konzern Siemens kann zum Ende des zweiten Quartals einen höheren Wert für seine Beteiligung an Siemens Energy verbuchen. Die Wertzuschreibung belaufe sich auf 1,59 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Siemens hatte Ende Juni vergangenen Jahres wegen des Kursverfalls des Energietechnik-Konzerns an der Börse Abschreibungen auf den Buchwert vornehmen müssen.



Der Xetra-Schlusskurs der Siemens-Energy-Aktie zum 31. März 2023 von 20,24 Euro liege signifikant über dem Schlusskurs zum 30. Juni 2022 von 13,99 Euro, als Siemens die Wertberichtigung vorgenommen hatte, hieß es.



Der nicht-zahlungswirksame Ertrag sei nicht Teil des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr. Siemens will seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März) am 17. Mai vorlegen. Die Siemens-Aktie hat sich seit der Wertberichtigung erholt, schwächelt jedoch am Montag.



Möglicherweise liegt das an der deutlichen Kursziel-Reduzierung durch das Bankhaus Metzler. Analyst Stephan Bauer senkte seinen Target-Preis für die Siemens-Aktie um rund zwölf Prozent von 170 Euro auf 149,26 Euro. Auf diesem Niveau pendelt das DAX-Schwergewicht derzeit.



Einschätzung zur Siemens-Aktie

Drei Analysten sind indes optimistischer für Siemens gestimmt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens vor dem Wochenende auf "Buy" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen. Die kommenden Quartalszahlen dürften von einem deutliche organischen Wachstum zeugen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie bewege sich auf einem weiterhin günstigen Niveau.



Auch Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research rechnet bei den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit anhaltend guter Dynamik, gerade im Bereich Smart Infrastructure. Seine Einstufung für Siemens beließ er auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro.



Und JPMorgan hat heute das Kursziel für Siemens von 182 auf 188 Euro erhöht. Auch BÖRSE ONLINE hat das Kursziel für Siemens Mitte Februar erhöht – auf nun 190 Euro. Anleger können auf dem derzeitigen Niveau also durchaus noch einsteigen.

(Mit Material von dpa-AFX)