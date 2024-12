Wie schlägt sich der DAX kurz vor Jahresende? Was Anleger heute wissen sollten und warum unter anderem die Aktien von Siemens Energy, Vonovia und Sartorius im Fokus stehen.

Nach dem jüngsten Rekordhoch des deutschen Leitindex vom vergangenen Freitag legt der DAX heute eine Pause ein. Aktuell liegt er 0,4 Prozent im Minus und steht bei 20.332 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus. Der liegt ebenfalls 0,4 Prozent im Minus und steht bei 4.947 Punkten.

Vor den Sitzungen großer Notenbanken im weiteren Verlauf der Woche, allen voran die US-Notenbank Fed, hielten sich Anleger zurück. „Der Dax trudelt in die Feiertage", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Mit der Fed-Sitzung am Mittwoch - erwartet wird eine weitere Zinssenkung - und dem großen Verfall an den Terminbörsen stünden nun noch zwei wichtige Termine auf der Agenda. Vieles spreche für stabile Kurse bis zum Jahresschluss.

Aktie von Siemens Energy zieht an – Vonovia und Sartorius fallen deutlich

An die DAX-Spitze schafft es unterdessen derzeit von der Performance her die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von rund 4,5 Prozent. Siemens Energy gilt mit Rheinmetall als absoluter DAX-Gewinner für das Jahr 2024 und liegt seit Jahresanfang über 300 Prozent im Plus.

Während Anleger damit auf die Jahresgewinner setzen, scheinen sie sich von den Verlierern weiterhin zu trennen. So liegt die Sartorius-Aktie heute etwa rund vier Prozent im Minus. Außerdem ging es für die Aktien von Vonovia ebenfalls rund vier Prozent abwärts. Der Wohnungskonzern Vonovia zurrte den Fahrplan für die Komplettübernahme seiner Tochter Deutsche Wohnen und die Herausdrängung der noch übrig gebliebenen Aktionäre fest.

Enthält Material von dpa-AFX

