Der Industriekonzern Siemens meldete heute Quartalsergebnisse, die Aktionäre überraschen dürften. Doch wie sollten Anleger damit umgehen? Und sind neue Hochs bei der Aktie möglich?

Siemens meldete am Mittwochmorgen die Ergebnisse für das zweite Quartal ihres Geschäftsjahres 2022/23 und konnte damit alle Erwartungen übertreffen. Das wurde konkret reportet:

Siemens Quartalszahlen

So stieg der Umsatz im ersten Quartal bei Siemens um 14 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem von guten Geschäften rund um die Digitalisierung. Auch in dem bereits laufenden dritten Quartal sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, denn der Auftragsbestand verzeichnete mit einem Plus von 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro einen neuen Rekord.

Besonders beachtlich war aber der Nachsteuergewinn des Konzerns. Dieser verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr sogar auf 3,55 Milliarden Euro. Allerdings war hier der wesentliche Treiber eine Wertzubuchung der Beteiligung Siemens Energy. Auch ohne diesen Sondereffekt wurden allerdings auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten geschlagen.

Ist das der klare Startschuss für die Rallye?

Damit manövriert sich Siemens nun in eine exzellente Ausgangsposition für eine neue Aufwärtsbewegung der Aktie, denn immerhin sorgte das Management mit einer deutlichen Anhebung des Ausblicks für noch mehr Freude unter Aktionären. So soll der Gewinn pro Aktie ohne Sondereffekte bei nunmehr 9,60 bis 9,90 Euro liegen, während es zuvor 8,90 bis 9,40 Euro waren.

Getrieben von diesen positiven Nachrichten könnte es für Siemens jetzt weiter nach oben gehen. Im Visier stehen dabei ganz klar neue All-Time-Highs über dem Höchststand von 158 Euro aus dem Januar 2022. Dabei muss zunächst aber der Widerstand bei 152 Euro attackiert werden, an dem der Titel schon dreimal erfolglos abgeprallt ist.

Mithilfe der positiven Stimmung sollte diesmal aber ein nachhaltiger Durchbruch gelingen. Unterstützt wird die Aktie dabei durch die 50 und 100-Tage-Linie.

Lohnt sich ein Investment in Siemens-Aktien nach den Quartalszahlen?

Aber lohnt sich nach den sehr positiven Quartalszahlen jetzt ein Investment in Siemens? Definitiv!

Die Siemens-Aktie hat aktuell einiges zu bieten, zum Beispiel neben den Kurschancen auch eine Menge operativer Excellenz wie durch die Ergebnisse deutlich wird. Deswegen empfiehlt BÖRSE ONLINE die Siemens-Aktie mit einem Kursziel von 190 Euro und einem Stopp von 105 Euro auf weiterhin zum Kauf.

