Nach dem überraschenden Turnaround gestern an den Börsen, ist die Hoffnung auf eine neue Jahresendrally bei Aktien erwacht. Wie hoch Dax, Dow Jones, S&P 500 und Co jetzt steigen können.

Der Dax konnte am Mittwoch im 1,5 Prozent zulegen, der Dow Jones hatte um 1,6 Prozent zugelegt, der S&P 500 um 1,5 Prozent und die Technologie-Börse Nasdaq ebenfalls um 1,5 Prozent. Die Börsen hatten sich erleichtert gezeigt, dass die Gewinne bei Nike und FedEx nicht so schlecht ausgefallen waren. Viele Analysten erwarten, dass es im ersten Halbjahr 2023 zu einer Rezession kommt und auch die Unternehmensgewinne leiden könnten. Das wäre schlecht für die Börsen. Doch dem scheint erstmal nicht so zu sein. Und das gibt neue Hoffnungen für die Jahresendrally:

So hoch kann der Dax in der Jahresendrally steigen

In den Jahren 2020 und 2021 war der Dax jeweils vom 21. Dezember bis Anfang Januar um sieben bis acht Prozent gestiegen. Wiederholt sich dieses Muster, so könnte der Dax in den ersten Januartagen bei 14.750 bis 14.900 Punkten stehen.

In der kurzfristigen Chartanalyse (siehe unten) ist zu erkennen, dass der deutsche Leitindex zuerst Raum bis 14.230 Punkten und dann bis 14.340 Punkten. Durch diese Widerstände muss er hindurch. Schaffen die deutschen Aktien dies, so kann es im Januar dann bis zum 1,618er Fibonacci-Level auf 15.225 Punkte hochgehen.

www.tradingview.com Dax Chartanalyse

So hoch können Dow Jones, S&P 500 und Co steigen

Bei den amerikanischen Aktien wird es sicherlich wichtig werden, wie das BIP heute in den USA ausfällt. Sollte dies besser sein als erwartet, so könnte es auch hier eine Jahresendrally geben.

Der S&P 500 hatte ebenfalls 2020 und 2021 zum Jahresende zugelegt, mit plus vier und plus sechs Prozent allerdings nicht so stark wie der Dax gewonnen. Auch charttechnisch ist der US-Index angeschlagen. Hier sollten sich Anleger also keine allzu großen Hoffnungen auf nachhaltige Gewinne machen, solange die große Abwärtstrendlinie nicht gebrochen werden kann (siehe Chart unten).

www.tradingview.com S&P 500

Beim Dow Jones sieht das Bild hingegen viel besser aus. Denn der Index notiert bereits wieder über seiner 200-Tage-Linie und befindet sich in keinem ganz eindeutigen Abwärtstrend mehr. Hier ist eine Jahresendrally deutlich wahrscheinlicher.

Für einen kurzfristigen Trade eignen sich Dax und Dow Jones also deutlich besser als der S&P 500.

