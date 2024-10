So kann der DAX in die neue Woche starten und so geht es jetzt weiter für den deutschen Leitindex. Kann es mit ihm weiter nach oben gehen? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Phillips und Wacker Chemie.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex Dax legte in den ersten Börsenminuten um moderate 0,15 Prozent auf 19.492,38 Punkte zu und machte damit einen kleinen Teil seiner Verluste aus der vergangenen Woche wieder wett. Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt sieht vor allem geopolitische Gründe für die Erholung. "Es herrscht Erleichterung darüber, dass Israels Militärschlag gegen den Iran weniger heftig ausgefallen ist als befürchtet", kommentierte er. Dazu trage nicht zuletzt bei, dass weder Ölfelder noch Atomanlagen Ziel des Vergeltungsschlages gewesen seien.

Der MDax, der Index für die 50 mittelgroßen Börsenwerte, stieg im frühen Handel um 0,70 Prozent auf 27.449,61 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, gewann zugleich 0,44 Prozent auf 4.965,01 Punkte.

Derzeit ist das Börsenbarometer Dax vor allem im Bereich zwischen 19.300 und 19.400 Punkten gut unterstützt. In der vergangenen Woche waren dort Käufer eingestiegen. Über der Marke von 19.500 Punkten jedoch hatte sich der wichtigste deutsche Index jedoch schwergetan. Sein jüngstes Rekordhoch liegt bei knapp unter 19.675 Punkten und wurde Mitte Oktober erreicht.

Vor wichtigen Konjunkturdaten im Wochenverlauf, etwa Inflationsdaten, oder zahlreichen Quartalsberichten schwer gewichteter US-Konzerne wie Amazon, Apple und Microsoft sowie erster deutscher Konzerne dürfte es zum Wochenauftakt aber noch relativ ruhig bleiben. Zudem herrscht auch eine gewisse Vorsicht vor den in der nächsten Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahlen.

Aktien von Wacker Chemie im Fokus

Die Aktien von Wacker Chemie sollten am Montag nach schwächer als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen im Auge behalten werden. Der Spezialchemiekonzern enttäuschte mit seinen wichtigsten Kennziffern, dem Umsatz und dem operativen Ergebnis, im dritten Jahresviertel etwas. Allerdings wurde der Jahresausblick bestätigt.

"Der Bereich Silikone bleibt Spitzenreiter, Polymere und Polysilizium die Schwachstellen", sagte ein Händler und sieht für den Aktienkurs die Unterstützung bei rund 84 Euro nun womöglich in Gefahr. Am Freitag hatte die Aktie mit einem Minus von knapp 2 Prozent bei 84,46 Euro geschlossen. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aktuell etwas mehr als ein Viertel an Wert verloren.

Das Jahrestief 2024 liegt bei 77,46 Euro. Darunter würden die Papiere ein Vierjahrestief markieren.

Aktien von Phillips im Fokus

Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Montag vorbörslich nachgegeben. Händler verwiesen auf den gekappten Umsatzausblick des Wettbewerbers Philips als Grund. Der niederländische Medizintechnikkonzern sprach zur Zahlenvorlage von fortgesetzten Problemen in seinem China-Geschäft und rechnet nun mit einem deutlich geringeren Wachstum als bisher. Während Philips auf Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag um 10,5 Prozent auf 26,37 Euro absackten, gaben Siemens Healthineers zugleich um 1,4 Prozent auf 50,59 Euro nach.

Das Analysehaus Jefferies nannte das Zahlenwerk von Philips "schwächer als erwartet". Dabei wurde zwar auch auf die insgesamt verbesserte Sicht in die künftige Geschäftsentwicklung der Niederländer verwiesen, zugleich jedoch ebenfalls auf die gestiegene Bewertung der Aktie, die nun einen Rückschlag erleiden dürfte.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Experte Kiyosaki warnt vor Mega-Crash: So schützt der "Rich Dad Poor Dad"-Autor jetzt sein Vermögen!

Oder:

Deutschland an der Spitze? 6 Unternehmen, die der Wirtschaftskrise trotzen