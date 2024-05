Diese drei Unternehmen haben in der laufenden Berichtssaison die Anleger durch ein starkes Zahlenwerk und durch einen teilweise noch besseren Ausblick überzeugen können. Ist es jetzt an der Zeit, bei den Titeln zuzuschlagen? Immerhin könnte sich hier in Zukunft einiges an Kurspotenzial für Anleger bieten.

Die aktuelle Berichtssaison hat in Deutschland bisher sowohl große Verlierer als auch Gewinner hervorgebracht. In diesem Kontext kann es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf die Unternehmen zu werfen, die mit starken Zahlen und Aussichten überzeugt haben.

Ursache: Bei den Unternehmen läuft es nicht nur operativ, sondern das Kursmomentum ist nach den Zahlen ebenfalls positiv, sodass Kurspotenzial realisiert werden kann.

Jetzt lohnt sich ein Blick auf diese drei deutschen Top-Aktien

Besonders interessant könnten dabei diese drei deutschen Top-Aktien sein:

Bilfinger (Kurszuwachs im letzten Monat: 17,7 Prozent)

Das mittelfristige Margenziel bei Bilfinger ist laut Aussagen der UBS nicht mehr ganz außer Reichweite. Dies schrieben die Experten im Anschluss an die Ergebnisse für das Q1 bei dem Konzern, der insbesondere durch seine hohe Profitabilität überzeugte.

Im Chart ist die Aktie damit auf den höchsten Stand seit 2015 geklettert. BÖRSE ONLINE empfiehlt den Wert weiter zum Kauf. Das Kursziel liegt bei 60 Euro.

Commerzbank (Kurszuwachs im letzten Monat: 17,1 Prozent)

Nachdem die Commerzbank die Jahresprognose für die Zinsgewinne erhöht und operativ so exzellente Zahlen wie seit Jahren nicht mehr vorgelegt hat, ist die Aktie kräftig angezogen. In den kommenden Monaten könnte bei einer Lösung der Probleme bei der polnischen mBank-Tochter sogar eine Prognoseerhöhung möglich sein.

Dementsprechend klettert die Aktie im Chart immer weiter nach oben. BÖRSE ONLINE sieht mit einem Kursziel von 17 Euro aber noch mehr Potenzial.

Nordex (Kurszuwachs im letzten Monat: 20,7 Prozent)

Trotz der Sorgen um Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien hat Nordex Anleger mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Insbesondere die wichtige Kennzahl der operativen Marge lief über den Erwartungen ein.

Jetzt besteht die Chance für die Aktie erstmals seit 2022 wieder über die Marke von 16 Euro anzusteigen. BÖRSE ONLINE ist optimistisch für den Wert und sieht Kurspotenzial bis auf 19 Euro.

