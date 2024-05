Der einst reichste Mensch der Welt konzentriert fast 90 Prozent seines gesamten Portfolios auf gerade einmal fünf Aktien. Das Besondere: Allein durch die Dividenden verdient er jeden Tag schon über eine Million US-Dollar – so können auch Sie profitieren

Jeden Tag aufs neue Millionär werden – für viele Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. Doch für Bill Gates (68) ist es Alltag. Gut: Streng genommen ist der Microsoft-Gründer mehrfacher Milliardär. „Forbes“ schätzt sein Vermögen derzeit auf satte 131,2 Milliarden US-Dollar, womit er der neuntreichste Mensch der Welt ist.

Doch tatsächlich vermehrt Gates seinen Reichtum zunehmend – und verdient beispielsweise allein durch die Dividenden von wenigen Aktien jeden Tag rund eine Million US-Dollar.

Auf diese genialen Dividenden-Aktien setzt Bill Gates und verdient damit Millionen

Auch, wenn der 68-Jährige nicht unbedingt als Wall-Street-Investor bekannt ist, finden seine Investments immer mehr Beachtung. Denn das Vermögen seines Herzensprojekts, der Bill & Melinda Gates Foundation, die er zusammen mit seiner Exfrau Melinda aufgebaut hatte, wird vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet. Es ist die größte private Stiftung der Welt, sie setzt sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung der Armut und den Zugang zu Bildung ein.

Der Trust, dessen Treuhänder Bill und Melinda Gates sind, wird bereits seit mehreren Jahren von der Cascade Management Company verwaltet. Diese finanziert die Stiftung - das Geld will also wohlüberlegt investiert werden. Derzeit befinden sich darin laut 13F-Report Aktien im Wert von über 45 Milliarden US-Dollar.

Zu den Top-5-Positionen zählen aktuell Microsoft, Waste Management, Berkshire Hathaway, Canadian National Railway und Caterpillar. Zusammen machen sie über 87 Prozent, also fast 90 Prozent des Portfolios aus. Microsoft nimmt mit 33,49 Prozent die größte Position ein. Diese Aktie hält die Stiftung erstaunlicherweise erst seit dem dritten Quartal 2021, die vier anderen bereits seit den frühen 2000er-Jahren.

Microsoft, Waste Management, Canadian National Railway, Caterpillar bescheren Gates dabei auch noch eine sagenhafte Dividende von rund 389.411.044 US-Dollar pro Jahr – umgerechnet entspricht das einer Dividende von über einer Million US-Dollar pro Tag.

