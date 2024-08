Der deutsche Leitindex baut seine Gewinne weiter aus – ist das Schlimmste nun überstanden? Unterdessen liegen die Aktien von Bayer mittlerweile zweistellig im Plus.

So lässt sich die Woche beenden: Der DAX liegt derzeit 0,6 Prozent im Plus und steht bei 18.290 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,5 Prozent im Plus und steht bei 4.829 Punkten.

Dank der nachgelassenen Rezessionssorgen in den USA steuert der DAX damit am Freitag auf den neunten Gewinntag in Serie zu. Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der das Börsenbarometer aktuell einen Zuwachs von 3,2 Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat der DAX damit weitgehend aufgeholt.

Noch vor knapp zwei Wochen hatten die Furcht vor einer Rezession, Sorgen um eine Eskalation des Nahost-Konflikts und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt die Börsen weltweit abstürzen lassen. Für den DAX war es bei dieser Talfahrt bis auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abwärts gegangen auf fast 17.000 Punkte. Von da an ging es dann wieder rasant nach oben, und zwar aktuell um mehr als 1.200 Punkte. „War was?", titelte daher der Chefvolkswirt der DekaBank, Ulrich Kater, in seinem Marktkommentar.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten zur Wochenmitte die Gemüter nochmals beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Daten hätten für vorsichtigen Optimismus gesorgt, da sie auf eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung hindeuteten und somit grünes Licht gäben für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September, schrieb Kater.

Starke US-Einzelhandelsumsätze hatten zudem am Vortag den Eindruck gefestigt, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten. Anhand der Daten sei eine Rezession einfach nicht auszumachen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Korrektur am Aktienmarkt in den vergangenen zwei Wochen entwickele sich offenbar zu einer klassischen Bärenfalle - wenn die Kurse also plötzlich wieder steigen, während Spekulanten fallende Kurse erwarten.

Aktien von Bayer steigen zweistellig

An die Spitze des DAX schafft es von der Performance her derzeit mit einem Plus von elf Prozent die Aktie von Bayer. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erzielte in seinen Bemühungen um ein Ende der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Etappenerfolg. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ansonsten gibt es keine größeren Verlierer im DAX. Das Schlusslicht bildet von der Performance her die Aktie von Merck mit einem Minus von einem Prozent.

Mit Material von dpa-AFX

