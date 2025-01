Können sich Anleger etwa schon bald wieder auf eine Fortsetzung der DAX-Rallye freuen? Worauf es jetzt ankommt und warum heute unter anderem die Aktien von Siemens Energy und Bayer im Fokus sind.

Geht es nun wieder los? Nach einem eher zähen Wochenstart kann der deutsche Leitindex heute wieder zulegen. Aktuell liegt der DAX 0,7 Prozent im Plus und steht bei 20.269 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,7 Prozent im Plus und steht bei 4.998 Punkten. Kurzzeitig schaffte es der Index heute Nachmittag sogar wieder über die 5.000-Punkte-Marke.

Jedenfalls hat der DAX damit seine jüngste Abwärtsbewegung am Dienstag vorerst beendet. Einmal mehr machte sich unter den Anlegern etwas Hoffnung auf eine vorsichtigere Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump breit. Im Verlauf wirkte es außerdem positiv, dass Preissignale aus den USA vorteilhaft ausfielen.

Am Dienstag wurden Schnäppchenjäger angelockt von einem Kreise-Bericht, wonach ein Berater-Team von Trump über eine langsame und schrittweise Erhöhung der Zölle nachdenken soll, um damit die Verhandlungsposition zu stärken und gleichzeitig einem Anstieg der Inflation entgegenzuwirken. „Diese Vorgehensweise wäre zumindest weniger konfrontativ im Vergleich zu den Drohungen während des Wahlkampfs", kommentierte der LBBW-Experte Sandro Pannagl. Mehr als ein Signal sieht er darin aber nicht. „Ob Trump am Ende aber auf seine Berater hören wird, steht auf einem anderen Blatt."

Mitunter wegen Trump und seiner Politik blieben aber auch Inflationstendenzen und die damit verbundenen Zinsperspektiven ein starkes Thema. Hier kam am Nachmittag die Nachricht, dass im Dezember die Erzeugerpreise in den USA weniger stark angestiegen sind als von Experten gedacht. Dies gab auch den Indikationen für die US-Börsen etwas Rückenwind. Am Mittwoch werden die Verbraucherpreiszahlen erwartet.

Aktien von Siemens Energy, Bayer und Symrise im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell von der Performance her die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von fast vier Prozent. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie auf "Neutral" belassen. In den entwickelten Industrienationen nähmen sowohl der Energieverbrauch als auch die dafür benötigten Investitionen Fahrt auf, schrieben Analyst Akash Gupta und seine Expertenkollegen in einer am Dienstag vorliegenden globalen Sektorstudie. Weltweit dürfte der Energiebedarf von Datencentern bis 2028 jährlich um 20 Prozent und mehr steigen. Für die Betreiber von gasbetriebenen Kraftwerken bedeute das ein strukturelles Wachstum. Davon dürfte auch Siemens Energy profitieren.

Die beiden Schlusslichter im DAX bilden von der Performance her hingegen die Aktie von Bayer mit einem Minus von aktuell 2,7 Prozent und Symrise mit minus 2,8 Prozent.

Bayer setzt weiterhin auf neue Medikamente, um der Pharmasparte mittelfristig Wachstumsimpulse zu verleihen. Angesichts sinkender Umsätze des Kassenschlagers Xarelto wegen Patentverlusten liegt der Fokus jedoch zunächst auf der Stabilisierung des Umsatzniveaus, bevor ab 2027 wieder Wachstum erwartet wird. Größere Übernahmen zur Stärkung der Pharma-Pipeline sind wegen der hohen Konzernverschuldung vorerst nicht mehr geplant. Laut Stefan Oelrich, dem Chef der Pharmadivision, hat der Geschäftsbereich 2024 die selbst gesteckten Ziele erreicht.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 120 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Charlie Bentley begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit der aktuellen Bewertung der Summe aller Teile des Aromenkonzerns. Die Gewinnschätzungen seien weitgehend unverändert geblieben. Die Margenambitionen könnten allerdings zulasten des Wachstums gehen.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

15% und mehr? Die Aktienmarkt-Rallye könnte 2025 weiter Gas geben, aber…

Oder:

Massiver Verkauf bei dieser Aktie – Müssen sich Anleger nach diesem Warnsignal warm anziehen?