Lohnt es sich für Anleger, jetzt noch bei den großen Tech-Aktien wie Nvidia einzusteigen? Ganz offensichtlich ja – denn einer der besten Investoren der Welt hat gerade genau das gemacht

Es ist wieder soweit: Alle drei Monate müssen die großen Hedgefonds-Manager der amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenbaren, auf welche Aktien sie in ihren Portfolios setzen. Das Geniale: Dadurch haben auch ganz normale Anleger die Möglichkeit, einen Blick darauf zu werfen.

Eines der wohl am meisten beachteten Portfolios: Das von Ray Dalio (74). Der Milliardär ist einer der bekanntesten Investoren der Welt. In den 1970er Jahren gründete er Bridgewater Associates – es gilt bis heute als einer der größten Hedgefonds der Welt. Und ein Blick auf sein Portfolio, das den Stand zum 30. September zeigt, verrät: Ray Dalio hat gerade ganz neu die zwei Tech-Giganten Nvidia und Netflix gekauft, die bereits eine enorme Performance hinter sich haben – könnte also noch mehr drin sein?

Darum hat Ray Dalio jetzt erst Nvidia und Netflix gekauft

Ein Blick auf den jüngsten Stand des Portfolios von Ray Dalio zeigt: Es geht ganz schön bullisch zu! Der Investor hat zahlreiche neue Positionen im dritten Quartal eröffnet. Zwei Neuzugänge fallen dabei aber besonders auf: Die Aktie des Chip-Unternehmens Nvidia sowie die des Streaming-Giganten Netflix. Das Besondere: Beide Aktien haben seit Jahresanfang bereits ordentlich zugelegt – auch bedingt dadurch, dass das Thema künstliche Intelligenz Tech-Aktien zu einem enormen Schwung verholfen hat.

So liegt die Nvidia-Aktie seit Jahresanfang bereits über 200 Prozent im Plus, bei Netflix sind es über 50 Prozent. Bridgewater kaufte nun über 48.000 Aktien von Nvidia sowie fast 95.000 Aktien von Netflix. Besser spät als nie: Beide Aktien sind bekannte Spieler, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Netflix überzeugte erst zuletzt mit einem hervorragenden dritten Quartal: Die Zahl der Abonnenten stieg um rund 8,76 Millionen, ein neues, günstigeres Abo-Modell mit Werbung sorgt zudem für neue Einnahmequellen. Außerdem ist Netflix dabei, die Preise zu erhöhen.

Und Nvidia gilt im gesamten Universum von KI nun mal als der entscheidende Player, da künstliche Intelligenz ohne die von Nvidia bereitgestellte Infrastruktur gar nicht erst möglich ist. Sicherlich haben beide Aktien 2023 schon viel von der Begeisterung um KI eingepreist. Dass sich beide Unternehmen auf lange Sicht jedoch noch weiter gut entwickeln werden, gilt als ziemlich wahrscheinlich – das sieht anscheinend auch Ray Dalio so.

Fan von künstlicher Intelligenz? Dann werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE KI-Index, der einige der wichtigsten Spieler zusammengefasst hat

Oder lesen Sie auch: Kommt jetzt der Bullenmarkt? Warren Buffett schmeißt defensive Dividenden-Giganten aus dem Depot

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.