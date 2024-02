Der Super Bowl am Sonntagabend ist eines der größten Sportereignisse der Welt und gleichzeitig ein überraschend guter Indikator für die Entwicklung der Börse. Dieses Team muss gewinnen, damit es 2024 weiter steigende Kurse gibt:

Rund 115 Millionen Amerikaner und ein weitere 700 Millionen Menschen weltweit verfolgen in der Nacht von Sonntag auf Montag den Super Bowl – eines der größten Sportereignisse des Jahres. Dieses Mal heißt das Duell Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers – ein Matchup, das es bereits in der Saison 2020 gegeben hatte. Börsianer dürften dabei einen ganz klaren Favoriten haben, denn wenn dieses Team gewinnt, gibt es statistisch häufig steigende Kurse:

Super Bowl 2024: Das bedeutet er für die Börse

Denn der Super Bowl gilt als eines der beliebtesten Orakel für das laufende Börsenjahr. 1978 entdeckte bereits der Mathematiker Leonard Koppett einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Gewinner und der Performance des S&P500 im folgenden Jahr.

Da im Super Bowl bekanntlich das beste Team der NFC gegen das beste Team der AFC spielt, erkannte Koppett, dass ein Sieg der NFC-Teams ein gutes Börsenjahr verheißt. Ein Sieg der AFC Teams hingegen bedeutet eine schlechte Jahresperformance bis hin zum Crash.

Bisher hat der Indikator bei 57-maliger Anwendung eine Trefferquote von 72 Prozent erzielt, war also in 41 Fällen korrekt. Damit liegt man deutlich besser als eine zufällige Auswahl, die normalerweise bei 50 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit liegen müsste. In den letzten beiden Jahren lag der statistische Zusammenhang allerdings zweimal falsch. In den vergangenen sieben Jahren sogar sechsmal.

Dieses Team muss gewinnen, damit die Börse steigt

Wer trotzdem an den Indikator glaubt, der weiterhin eine beeindruckende Treffergenauigkeit aufweist, der sollte demnach auf einen Sieg der San Francisco 49ers als Vertreter der NFC hoffen. Glücklicherweise ist die Wahrscheinlichkeit dabei auf der Seite der Anleger, denn laut Buchmachern hat das Team von Coach Shanahan eine Siegquote von 64 Prozent.

