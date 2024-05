Nvidia ist eigentlich selbst die Top-Aktie, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Doch auch das Unternehmen selbst investiert in KI-Aktien – und die bieten zukünftig auch noch ordentliche Kurschancen

Nvidia hat es mal wieder geschafft: Am gestrigen Mittwoch brachte das KI-Unternehmen neue Quartalszahlen – und hat mal wieder alle Erwartungen übertroffen und die Aktie stieg wieder ordentlich an.

Klar ist: Wenn sich jemand mit dem Thema künstliche Intelligenz (KI) auskennt, dann ist es wohl der Tech-Gigant Nvidia. Kaum ein anderes Unternehmen hat wohl so viele Berührungspunkte, denn der Chiphersteller stellt mit seinen Produkten sozusagen die Infrastruktur bereit, damit eine künstliche Intelligenz überhaupt erst funktionieren kann.

Daher lohnt sich auch ein Blick auf jene Aktien, auf die das Unternehmen beim Thema KI selbst setzt.

Nvidia ist von diesen KI-Aktien mit bis zu 85% Kurschance überzeugt

So zeigt ein Blick auf die Beteiligungen von Nvidia, dass sich darin derzeit rund fünf KI-Aktien befinden, die das Unternehmen erst im vierten Quartal des vergangenen Jahres hinzugefügt hatte. Dazu zählt die größte Beteiligung Arm Holdings, die über 70 Prozent der Beteiligungen ausmacht. Bei ARM handelt es sich um ein Unternehmen aus der Halbleiterbranche, das die Lizenzen seiner Chiparchitektur an andere Unternehmen verkauft. Zu den Kunden zählen etwa Größen wie Apple, Nvidia, Google oder Microsoft. In so gut wie allen Smartphones weltweit basieren die Chips auf den Lösungen von ARM. Die Kunden können auf dieser Basis dann leistungsstarke und moderne Chips herstellen. Ein durchschnittliches Kursziel von 118 US-Dollar laut TipRanks-Datenbank bietet derzeit fünf Prozent Kurschance.

Die zweitgrößte Beteiligung ist Recursion Pharmaceuticals, das KI zur Entdeckung von Arzneimitteln nutzt. Hier liegt das durchschnittliche Kursziel bei 13,5 US-Dollar, was Spielraum für fast 45 Prozent liefert. Ebenfalls über 40 Prozent Kurschance liefert mit einem Kursziel von 7,17 US-Dollar SoundHound AI. Das Unternehmen nutzt KI zur Entwicklung von Spracherkennungs und -verständnis Technologienn. Diese kommen etwa bei Autos, der Gastronomie oder auch im Bereich von Kundendiensten vor. Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits satte 140 Prozent im Plus.

Eine weitere Beteiligung von Nvidia ist Nano X Imaging. Das Unternehmen nutzt KI zur Verbesserung bei medizinischen Bildgebungen. Allerdings befindet sich der Hauptsitz von Nano X Imaging in Israel, was ein Investment aufgrund der dortigen Lage aktuell riskanter gestaltet. Die Beteiligung passt jedoch zu Nvidia, da der Tech-Gigant zunehmend auch in den KI-Gesundheitsbereich vordringen will. Ein durchschnittliches Kursziel von 16 US-Dollar bietet hier eine Kurschance von 85 Prozent.

Außerdem zeigt eine Einreichung vom April, dass Nvidia sich zudem mit über 2,67 Millionen Aktien an Serve Robotics beteiligt hat. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen für autonome Lieferungen.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.