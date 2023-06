13 Tage lang in Folge ging es für Tesla Anleger nur bergauf. Jetzt stehen die Zeichen allerdings auf Sturm. Kippt der Kurs nach diesen Nachrichten wieder nach unten ab? Und was sollten Anleger jetzt tun?

Innerhalb von nur 30 Tagen haben Anleger mit der Aktie von Tesla +55 Prozent Rendite einfahren können. Allerdings könnte sich nun das Blatt wenden. Ist es Zeit für eine Korrektur?

Tesla-Aktie: 13 Tage lang Gewinne

Das erste Mal seit 13 Tagen verlor die Tesla-Aktie am Mittwoch wieder an Wert und baute den Verlust im nachbörslichen Handel auf Minus drei Prozent aus. Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Wochen könnte hier bald eine Konsolidierung des Kurses anstehen, die die Aktie in den Bereich der 225 US-Dollar schicken könnte.

Dass die Aktie zu stark gelaufen ist, zeigen auch die Kursziele der Analysten, die dem Papier mit einem durchschnittlichen Kursziel von 199 US-Dollar ein Downside-Potenzial von -22 Prozent einräumen. Aber es gibt noch mehr, was für eine Abwärtsbewegung spricht:

Tesla-Aktie könnte aus diesen Gründen abwärts gehen

Denn tatsächlich könnte Tesla nicht mehr Spitzenreiter beim autonomen Fahren sein. So gibt es Berichte aus China, dass die Firma XPeng in Beijing hier schon Tests auf wesentlich höheren Niveaus als Tesla durchführt. Auch von anderen Konkurrenten wie Mobileye hört man regelmäßig Gerüchte, die Tesla den eigentlichen Vorsprung in diesem Markt absprechen.

Aber nicht nur dies könnte dem Papier in den nächsten Monaten Probleme bereiten, sondern auch das eigentliche Geschäftsmodell rund um den Verkauf von Fahrzeugen. Hier gab es nämlich zuletzt einige Probleme und verfehlte Lieferziele, trotz massiver Rabatte, deuten auf ein Nachfrageproblem hin. Hierzu wird es Anfang Juli nähere Informationen geben.

Tesla-Aktie: jetzt Gewinne mitnehmen

Auf Basis dieser Nachrichten, dem Kursverlauf und der allgemeinen Stimmung an den Märkten rund um eine Rezession, empfiehlt es sich deshalb, bei Tesla aktuell wieder Gewinne mitzunehmen.

Erst wenn die Aktie sich im Bereich der 225 US-Dollar gefangen hat und die Nachrichtenlage sich als weniger dramatisch entpuppt, als bisher angenommen, ist wieder eine Aufwärtsbewegung möglich.