Trotz eines weiteren Rekordes bei den Auslieferungen hat Tesla laut den Quartalszahlen für das Q1 2023 mit einem Gewinneinbruch zu kämpfen. Doch wie reagierte die Aktie? Und wie sollten sich Anleger jetzt verhalten?

Ein Minus von acht Prozent stand am Ende bei Tesla nach Ende des nachbörslichen Handels in den USA unter dem Strich. Dieser heftige Abverkauf dürfte vor allem mit den Preissenkungen zu tun haben, welche Elon Musk fast schon regelmäßig bei dem Unternehmen ankündigt.

Tesla: Preissenkungen führen zu Gewinneinbruch

So hat Tesla allein in diesem Jahr, in seinem Kernmarkt in den USA, die Preise insgesamt schon zum sechsten Mal gesenkt und auch in Europa sieht dies nicht anders aus. Allerdings belasten diese Rabattierungen natürlich auch die Gewinnmargen des Unternehmens.

So ging man schon vor der Meldung der Zahlen von der schlechtesten Gewinnmarge der vergangenen drei Jahre mit 23,3 Prozent aus. Tatsächlich lag diese bei Tesla aber nochmals viel niedriger bei 19,3 Prozent.

Tesla-Aktie: Minus 8 Prozent im nachbörslichen Handel

Da half es auch nichts, dass Tesla erneut starke Umsatzsteigerungen um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar vermelden konnte. Zumal auch hier die Meldung immer noch unter dem Analystenkonsens von 23,7 Milliarden lag.

Nachdem durch die schlechten Margen dann auch der Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 24 Prozent auf EPS von 0,85 US-Dollar zurückging (0,86 US-Dollar erwartet), wurde die Tesla-Aktie nachbörslich stark abgestraft und verlor acht Prozent.

Das bedeuten die Zahlen für Aktionäre

Damit dürften Aktionäre heute mit einem kräftigen Minus bei ihrer Tesla Position aufwachen. Doch ist es schon Zeit nachzukaufen?

Bisher vermutlich nicht, denn das negative Momentum könnte sich, getrieben von anderen schlechten Ergebnissen, in den kommenden Tagen noch fortsetzen. Auch ist nicht zu erwarten, dass Tesla seine Strategie der Rabattierungen zurückfährt, denn der Konzern hat bereits gestern neue Preissenkungen angekündigt. Lesen Sie dazu hier “Tesla-Aktie: Deuten Elon Musks Preissenkungen auf schlechte Ergebnisse heute Abend hin?”

Anleger können deshalb, wenn sie weiterhin von der Tesla-Aktie überzeugt sind, die Entwicklungen der kommenden Tage abwarten und sich dann mit einem Limit auf die Lauer legen. Das jetzt aber schnell positives Momentum in die Tesla-Aktie kommt, scheint unwahrscheinlich.

Lesen Sie auch: Einmalige Chance? Bei dieser Aktie hat Cathie Wood im April schon viermal zugeschlagen