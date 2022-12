Die Tesla-Aktie erhitzt regelmäßig die Gemüter, während die Microsoft-Aktie Anlegern seit Jahren gute und eher ruhige Gewinne bringt. Doch welcher dieser beiden US-Werte ist aktuell besser?

Im Jahr 2022 hat die Tesla-Aktie rund 55 Prozent an Wert verloren. Im selben Zeitraum waren es bei Microsoft rund 26 Prozent. Beide US-Technologie-Werte hatten es in den vergangenen Monaten also nicht einfach. Doch wie sieht es für die Zukunft aus?

Die Tesla-Aktie

Der Autobauer von Elon Musk soll laut den Prognosen der Analysten im kommenden Jahr einen Gewinn von 5,21 Euro je Aktie einfahren nach 3,90 Euro in diesem Jahr. Dadurch dürfte sich das KGV von 37,8 auf einen Wert von 28,3 absenken. Eine Dividendenrendite zahlt Tesla erwartungsgemäß nicht.

Dafür sind die Analysten bei Bloomberg eher positiv für die Tesla-Aktie gestimmt. Denn 27 raten zum Kauf, 12 zum Halten und sechs zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kurzsiel ergeben sich daraus 276,77 US-Dollar, was ein Potenzial von 76,5 Prozent bedeutet.

Doch im Chart unten sehen Anleger, dass die Tesla-Aktie in einem gnadenlosen Abwärtstrend ist. Und diese Chartanalyse von uns zeigt, was als nächstes passieren könnte.

Die Microsoft-Aktie

Auf der anderen Seite sehen die Kurschancen für die Microsoft-Aktie mit 15,1 Prozent eher verhalten aus. Doch 53 Analysten raten zum Kauf der Aktie, vier zum Halten und niemand zum Verkaufen. Dennoch ergibt sich daraus nur ein Kursziel von 296,10 US-Dollar.

Dabei soll der Gewinn der Microsoft-Aktie von 9,03 Euro im Geschäftsjahr 2023 (endet am 30.06.2023) bis auf 10,53 Euro in 2023 anwachsen. Das KGV soll für 2023 einen Wert von 26,8 betragen. Die Dividendenrendite liegt bei 1,02 Prozent, was für ein Technologie-Unternehmen aber gar nicht schlecht ist.

Auch bei Microsoft sieht der Chart nicht ganz so toll aus. Zwar ist die Lage nicht so verheerend wie bei Tesla, doch auch der Windows-Konzern befindet sich deutlich unterhalb der 200-Tage-Linie und lässt momentan keinen Aufwärtstrend erkennen.

Tesla-Aktie oder Microsoft-Aktie?

Insofern sollten Anleger sowohl bei der Tesla-Aktie als auch bei der Microsoft-Aktie zunächst eine Bodenbildung abwarten, damit man nicht ins fallende Messer greift. Auch wenn Tesla mehr Potenzial aufweist, gilt es hier zunächst abzuwarten. Denn auch das Jahr 2023 dürfte wirtschaftlich herausfordernd werden und Firmenlenker Elon Musk scheint weiterhin von Twitter abgelenkt zu sein. Zudem weiß man nicht, wie viele Aktien Musk noch verkaufen muss, um seine anderen Vorhaben zu finanzieren.

Deswegen würden wir definitiv eher zur Microsoft-Aktie raten. Diese wird sich im kommenden Jahr keinesfalls verdoppeln, kann aber für einige Prozent Gewinn gut sein.