Die Tesla-Aktie und die Amazon-Aktie zählen zu den großen Verlierern 2022. Doch wie sieht es für das kommende Jahr aus? Wir vergleichen die beiden Tech-Schwergewichte und sagen, wer wieviel Potenzial aufweist.

Im Jahr 2022 hat die Tesla-Aktie rund 68 Prozent an Wert verloren. Im selben Zeitraum waren es bei Amazon rund 51 Prozent. Beide US-Technologie-Werte hatten es in den vergangenen Monaten also nicht einfach. Doch wie sieht es für die Zukunft aus?

Die Tesla-Aktie

Der Autobauer von Elon Musk soll laut den Prognosen der Analysten im kommenden Jahr einen Gewinn von 5,14 Euro je Aktie einfahren nach 3,91 Euro in diesem Jahr. Dadurch dürfte sich das KGV von 36,1 auf einen Wert von 27,4 absenken. Eine Dividendenrendite zahlt Tesla erwartungsgemäß nicht.

Dafür sind die Analysten bei Bloomberg eher positiv für die Tesla-Aktie gestimmt. Denn 25 raten zum Kauf, 14 zum Halten und sechs zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kurzsiel ergeben sich daraus 261,87 US-Dollar, was ein Potenzial von 132 Prozent bedeutet.

Bei Tesla wird es jetzt daraufankommen, dass Elon Musk wieder Ruhe in den Laden bekommt. Seine Eskapaden mit Twitter und die gewaltigen Aktienverkäufe, haben der Aktie nachhaltig geschadet.

Die Amazon-Aktie

Die Amazon-Aktie hat in diesem Jahr tatsächlich rund 51 Prozent an Wert verloren. Das ist eine ganze Menge. Dennoch - oder gerade deswegen - trauen die Analysten dem Wert noch einiges zu. Bei Bloomberg raten 54 der Experten zum Kauf, drei zum Halten und ein Analyst zum Verkaufen. Dadurch resultiert ein durchschnittliches Kurzsiel von 137,25 Dollar und somit mehr als 68 Prozent Kurspotenzial.

Auf der geschäftlichen Seite soll es 2023 nach einem mauen Jahr 2022 auch wieder besser laufen. Nach 1,02 Euro Gewinn je Aktie sollen 2023 2,41 Euro zubuche stehen. Damit verringert sich das KGV auf einen Wert von 49,7. Eine Dividendenrendite zahlt Amazon weiterhin nicht aus.

Tesla oder Amazon - Welche Verlierer-Aktie kann 2023 den Turnaround schaffen?

Konzentriert man sich eher auf die blanken Zahlen, dann sieht es bei Amazon besser aus. Denn das Geschäft an sich läuft und die Cloud-Sparte AWS bietet weiterhin gute Gewinne. Amazon soll 2023 wieder deutlich mehr Geld verdienen und das dürfte den Aktienkurs ankurbeln.

Die Tesla-Aktie ist sowohl charttechnisch als auch durch Elon Musk stark angeschlagen. Natürlich kann es immer mal zu einer ordentlichen Rally bei Tesla kommen. Vorhersagbar ist das aber nicht. Deswegen raten wir zu einem Investment in Amazon, obwohl man auch hier die Einsätze geringer als üblich halten sollten. Sprich: Etwa die Hälfte des dafür vorgesehenen Geldes investieren und die andere Hälfte zum Nachkaufen bereithalten.

