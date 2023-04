Die gestrigen Auslieferungszahlen von Tesla fielen besser aus als erwartet - dennoch fällt die Aktie. Doch Goldman Sachs hat ein höheres Kursziel. Was sollen Anleger mit der Tesla-Aktie jetzt tun?

"Die Tesla-Auslieferungen entsprachen den Konsenszahlen, aber im Vergleich zu einigen der Flüsterzahlen war es eine Enttäuschung", sagte Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management zu Bloomberg. Im ersten Quartal 2023 hatte Tesla 422.875 Autos ausgeliefert, wie der Konzern von Elon Musk am Sonntag mitteilte. Die Experten hatten zuvor mit 421.164 Autos gerechnet. Und so fügt Munster hinzu: "Sie steigerten die Lieferungen um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber Musks Kommentar beim letzten Analysten-Call lautete 50 Prozent Wachstum. Für den Rest des Jahres müssen sie das Liefertempo erhöhen." Doch was bedeutet das für die Tesla-Aktie?

Tesla-Aktie nach Auslieferungs-Zahlen unter Druck

Am Montagmorgen gibt die Tesla-Aktie im deutschen Handel um rund zwei Prozent auf 187,50 Euro nach. Richtig spannend dürfte es dann mit der Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag werden. Doch insgesamt sehen die Analysten kein großes Problem mit den Zahlen. So erneuerte Goldman Sachs seine Kauf-Empfehlung für die Tesla-Aktie am Montag mit einem Kursziel von 225 Dollar. RBC Capital rät zum Kauf mit 223 Dollar Kursziel, Barclays sieht es sogar bei 275 Dollar. Aber die Citi Bank ist eher skeptisch und stuft die Aktie auf "Neutral" ein mit einem Kursziel von 192 Dollar.

Doch Anleger dürfen sich unserer Meinung nach berechtigte Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Rallye machen. Denn der Chart sieht bei der Tesla-Aktie gut aus:

Tesla-Chart: Die nächste Rallye kommt

wwww.tradingview.com Tesla

Weiterhin befindet sich die Tesla-Aktie im Aufwärtstrend. Das Papier von Elon Musk hangelt sich an der Trendlinie nach oben. Dort gibt es zwar mit der 200-Tage-Linie und dem nächsten Fibonacci-Level signifikante Unterstützungen. Doch die 50-Tage-Linie und der Aufwärtstrend schiebt die Aktie weiter nach oben. Zudem dauert es nicht mehr lange, bis Tesla ein Goldenes Kreuz bilden dürfte. Vermutlich schwankt die Aktie nun in den kommen Tagen zwischen Widerstand und Unterstützung hin und her. Erst wenn die Widerstände nach oben durchbrochen werden, dürfte es wieder deutlicher nach oben gehen. Anleger setzen bei der Tesla-Aktie einen Stopp bei 163 Euro. Das nächste Kursziel sehen wir bei 258 Dollar oder umgerechnet bei 238 Euro.

Lesen Sie auch: Amazon – Hat die Aktie überhaupt noch Potenzial?