Diese Top-Aktien sind an der Börse in den vergangenen zwölf Monaten heftig abgestraft worden. Doch trotzdem stehen hinter den Werten weiter solide Bilanzen und starke Geschäftsmodelle. Daher kann sich jetzt ein Blick auf die Titel lohnen, denn hier kann man womöglich zu einem Discount einsteigen.

Besonders im aktuellen Marktumfeld, in dem eine Nvidia ein KGV von 50 hat, erscheinen günstige Aktien nur schwer auffindbar zu sein. Trotzdem findet sich bei genauerem Hinsehen sogar die ein oder andere Top-Aktie, die momentan günstig bewertet ist.

Dazu lohnt sich insbesondere ein Blick auf ehemals beliebte Werte, die in den letzten Monaten an der Börse stark unter Druck geraten sind, an deren fundamentalen Geschäftsmodell sich aber nichts geändert hat. Denn hier besteht die Chance unter Umständen ein echtes Schnäppchen zu machen:

Diageo (Performance 1 Jahr: -24,4 Prozent)

Der Alkohol- und Spirituosenkonzern Diageo ist wegen Probleme mit dem Absatz in Südamerika an der Börse deutlich (und womöglich überproportional) abgestraft worden. Auf Sicht eines Jahres verloren die Papiere 24 Prozent, obwohl Umsatz und Gewinn weiter wuchsen.

Dementsprechend kann es jetzt interessant sein, einen Blick auf das Unternehmen zu werfen, dessen Bewertung mit KGV 16 und einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent aktuell sehr attraktiv ist. Darüber hinaus sehen Analysten bei dem Wert 17,2 Prozent Kurspotenzial.

Nestlé (Performance 1 Jahr: -10,6 Prozent)

Ein Minus von mehr als zehn Prozent hat auf Sicht von 52 Wochen die Aktie von Nestlé vorzuweisen, da laut der Börse die Wachstumsaussichten für den breit aufgestellten Konsumgüterkonzern fehlen.

Trotzdem bleibt Nestlé in einer exzellenten Marktposition und dürfte in der Lage sein, seine Erträge langfristig anzuheben. Die Bewertung ist mit KGV 19 und einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent zudem attraktiv und die Analysten sehen 15,8 Prozent an Kurspotenzial.

Johnson & Johnson (Performance 1 Jahr: -11,6 Prozent)

Der Pharmagigant Johnson & Johnson ist auf Jahressicht zweistellig nach unten gerauscht und das, obwohl sich fundamental fast gar nichts am Geschäftsmodell des Unternehmens geändert zu haben scheint.

Mit der aktuellen Bewertung von KGV 13,7 und einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent notiert die Aktie deswegen auf einem historisch unterdurchschnittlichen Niveau. Die Analysten sind indes optimistisch und sehen 17,9 Prozent Kurspotenzial.

