Kann die Nvidia-Aktie etwa noch mehr steigen? Ja, sie kann. Ein Top-Experte für KI-Aktien verrät die Hintergründe und warum noch immer zweistellige Kurschancen möglich sind.

Es ist die wohl beliebteste Aktie beim Thema künstliche Intelligenz (KI): Nvidia. Die Aktie des Chip-Giganten stieg bereits vergangenes Jahr über 200 Prozent und liegt nun auch schon seit Jahresanfang wieder rund 90 Prozent im Plus.

Es ist daher fast nicht vorstellbar, dass sich ein Einstieg jetzt noch immer lohnt. Doch Anleger, die sich ärgern, die großen Chancen verpasst zu haben, können aufatmen: Denn ein renommierter Experte für KI hat nun erklärt, warum er für die Aktie noch immer bullisch ist und zweistellige Kurschancen drin sind.

Top-KI-Experte hat hohe Erwartungen an Nvidia

Karen Kharmandarian ist Chairman und CIO von Thematics Asset Management, Natixis, sowie Co-Manager des Thematics AI and Robotics Fund (WKN: A2PN21). Der liegt seit der Auflage 2019 über 100 Prozent im Plus und weist ein jährliches Wachstum von über 16 Prozent auf. Wenn also jemand weiß, wie es bei KI-Aktien weitergeht, dann ist es Kharmandarian. Nvidia ist derzeit die größte Position im Fonds und seit der Auflage ein fester Bestandteil.

„Unser Vertrauen in die Fähigkeit, die Erwartungen zu erfüllen, war und ist sehr stark, das Aufwärtspotenzial ist immer noch sehr hoch", erklärt Kharmandarian gegenüber BÖRSE ONLINE. „Ja, die Aktie ist enorm gestiegen, doch muss man diese Performance im Kontext des tatsächlichen Wachstums betrachten. Der Gewinn je Aktie stieg letztes Jahr um 290%, für dieses wird ein Wachstum von 90% erwartet. Nvidia wurde Anfang 2023 mit einem KGV von über 50 gehandelt. Trotz der beeindruckenden Rallye ist das KGV auf Sicht der nächsten zwölf Monate derzeit nur bei 35. Das erscheint angesichts der Ankündigung neuer Produkte, die zu höheren Preisen verkauft werden können, immer noch vernünftig.“

Kursziel Nvidia – 1000 US-Dollar

Doch nicht nur die Bewertung spricht für die Aktie von Nvidia: „Diese Produkte bieten Nvidia die Möglichkeit, den Wettbewerb, insbesondere AMD, weiterhin auf Distanz zu halten.“, so der Experte. „Es gibt keinen Grund, warum Nvidia nicht weiter Marktanteile gewinnen und starke Margen sowie Rentabilität liefern sollte. Ein mittelfristiges Kursziel von 1000 Dollar – also ein Potenzial von etwa 15 bis 20% - für diese Aktie erscheint uns daher nicht unvernünftig.“ Das Interview wurde bereits im März geführt. Beim derzeitigen Kursniveau entspräche das jetzt sogar einer Kurschance von über 30 Prozent.

Lesen Sie auch: Explodiert Silber im Preis? Das spricht jetzt für eine massive Outperformance gegenüber Gold

Oder: Größere Aktien-Korrektur oder für Anleger die letzte Chance zum Nachkaufen an der Börse?