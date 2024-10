Die deutsche Auto-Branche hat definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Und dennoch bietet die Krise Anlegern auch Chancen. Zeichnet sich bei den Aktien von BMW und Mercedes-Benz ein Comeback ab?

Die Zeiten für deutsche Auto-Aktien sind hart. Konkurrenzdruck aus China, die Mobilitätswende, Gewinnwarnungen und Sparmaßnahmen haben die unter anderem die Aktien von Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen in diesem Jahr weiter schwer belastet. Analysten blicken zunehmend skeptisch auf die Titel und weitere Gewinnwarnungen sind für einige Papiere nicht auszuschließen. Und dennoch bietet die Krise für Anleger auch Chancen, denn so günstig wie jetzt waren viele Auto-Aktien schon lange nicht mehr – zumindest, wenn es für die Titel perspektivisch wieder aufwärts geht. Bei BMW und Mercedes-Benz keimt jetzt zumindest etwas Hoffnung auf.

BMW-Aktie am Tiefpunkt angelangt?

Zugegeben, die Nachricht klingt zunächst nicht positiv. Im dritten Quartal hat BMW 13 Prozent weniger Autos verkauft als noch im Vorjahreszeitraum. In China kam sogar ein Minus von 30 Prozent beim Absatz zusammen. Und dennoch: Wirklich getroffen hat das die Aktie des Autobauers nicht mehr. Im Zuge der Absatz- und Gewinnwarnung im September scheint in den Aktienkurs schon einiges eingepreist zu sein und Analysten hatten laut Daten der Plattform „Bloomberg“ sogar noch einen deutlicheren Rückgang bei den Absatzzahlen erwartet.

Hinzu kommt trotz stockender Nachfrage im Gesamtmarkt bei BMW ein Plus beim wichtigen E-Auto-Absatz von über zehn Prozent im dritten Quartal. Viele Hoffnungen ruhen zudem auf der „Neuen Klasse“, die 2025 an den Start gehen soll. Ein Comeback der Aktie scheint spätestens dann nicht ausgeschlossen – und Anleger haben jetzt noch die Chance zum günstigen Einstieg.

Aktie von Mercedes-Benz bekommt überraschende Einschätzung

Ähnlich trüb wie bei BMW sieht es auch bei Mercedes-Benz aus, wenn es um die Absatzzahlen geht. Zwischen Juli und September brachte das Unternehmen etwa drei Prozent weniger Fahrzeuge und Vans an den Kunden als noch im Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz zu BMW läuft es aber bei Mercedes-Benz ebenso im Bereich E-Autos nicht rund. Dennoch lässt Anleger eine Einschätzung des US-Analysehauses Bernstein Research jetzt an ein Comeback glauben.

Die Experten beließen ihre Einstufung für die Aktie bei 72 Euro und bei dem Rating „Outperform“. Die Stuttgarter hätten im Zuge letzter Signale vor dem Quartalsbericht die Jahresziele bekräftigt, schrieb Analyst Stephen Reitman am Donnerstagabend. Nach all den schlechten Nachrichten ist diese Meldung eine angenehme Abwechslung und an Aktionäre ein Zeichen, dass in den deutschen Auto-Aktien noch Potenzial schlummert. Kurzfristig sollten Börsianer aber noch keine großen Sprünge erwarten.

