Der Technikriese Alphabet wird heute Abend um 22 Uhr deutscher Zeit seine Geschäftszahlen für das abgelaufene zweite Quartal veröffentlichen. Wie steht es um die Aktie des Internet-Gigant und wie könnte es zukünftig weitergehen? Von Valentin Redl

Alphabet Inc., das Unternehmen hinter Google, wird am Dienstag seinen Aktionären und der Öffentlichkeit seinen Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorstellen. Die Aktie war bislang die Definition von Wachstum und konnte seinen Umsatz unerbittlich Jahr für Jahr steigern. Auch 2023 startete das Unternehmen mit einer Kursrallye: Seit Januar legte die Alphabet-Aktie um über 30 Prozent zu.

Alphabet-Aktie tummelt sich auch im Mega-Markt KI

Das Unternehmen, nach Marktkapitalisierung eines der größten auf dem Markt, verdient einen beträchtlichen Teil seiner Einnahmen aus Werbung, unter anderem für seine Dienste Youtube & Co., damit macht sich Google allerdings auch abhängig von den Werbemaßnahmen anderer Unternehmen. Zudem gilt Google auch als einer der Pioniere im Bereich Künstliche Intelligenz: Die Vorstellung eines "Supercomputers", der Konkurrenten wie Nvidia in Effizienz und Schnelligkeit in den Schatten stellen soll, wird heiß erwartet. Genauso mit Spannung wird erwartet ob Google einen Konkurrenten zu ChatGPT auf den Markt bringen kann. Wer sich im in dem Rennen um Künstliche Intelligenz allerdings durchsetzen wird bleibt abzuwarten.

Analysten zeigen sich optimistisch für Alphabet

Die Analysten erwarten nun für Q2 für Alphabet mit einem Gewinn pro Aktie von 1,34 USD und damit einen Anstieg von etwa 12 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal. Beim Umsatz erwarten die Analysten nach 69,68 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum jetzt 72,75 Milliarden Dollar. Anleger beachten, dass Alphabet vor einem Jahr die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnte. Gibt es auch heute also wieder eine böse Überraschung? Zuletzt war die Alphabet-Aktie gut gelaufen, weswegen Anleger auch mal mit Gewinnmitnahmen rechnen müssen. Sollte der KI-Hype aber anhalten, so könnte die Rallye stark weitergehen.

Zu den Erwartungen an die Alphabet-Quartalszahlen heute Abend schreibt die Nachrichtenagentur Reuters: "Es wird erwartet, dass Alphabet im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von über 4 % vermelden wird, da die Werbeverkäufe gedämpft bleiben und das Wachstum der Cloud-Plattform auf unter 25 Prozent sinkt. Analysten werden nach Kommentaren zu den Aussichten für werbeorientierte Unternehmen, KI-Initiativen und die Cloud-Einheit suchen."

Übrigens: Alphabet befindet sich zusammen mit Nvidia, Meta und weiteren KI-Aktien im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index. Anleger können mit einem Zertifikat investieren.

Und lesen Sie auch: Apple plant eigenes ChatGPT – Neue Höchstkurse für die Aktie möglich?