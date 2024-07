Während die Börsen etwas wackeln, verlangen Anleger nach mehr Sicherheit bei Aktien. Dennoch soll die Rendite nicht zu kurz kommen. Welche 10 Buy-and-Hold-forever Aktien Morningstar jetzt mit bis zu 69 Prozent Kurspotenzial empfiehlt.

Für die US-Experten von Morningstar ist jetzt wichtig, dass Anleger auf Burggraben-Aktien setzen, die über ein erfahrenes Management, über einen guten Cashflow und über eine Unterbewertung verfügen. Und diese 10 Buy-and-Hold-forever Aktien kommen dabei für die Analysten aus den USA infrage:

10 unterbewertete Burggraben-Aktien, auf die Anleger jetzt setzen sollten

1. Nike mit 69 Prozent Kurspotenzial

2. Anheuser-Busch InBev mit 49 Prozent Kurspotenzial

3. Pfizer mit 41 Prozent Kurspotenzial

4. Roche mit 41 Prozent Kurspotenzial

5. Comcast mit 39 Prozent Kurspotenzial

6. Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 28 Prozent Kurspotenzial

7. Airbus mit 22 Prozent Kurspotenzial

8. Sony mit 20 Prozent Kurspotenzial

9. Sanofi mit 20 Prozent Kurspotenzial

10. Nestle mit 18 Prozent Kurspotenzial

Diese Buy-and-Hold-forever Aktien sollten Anleger sich genauer ansehen

Dabei könnte für Anleger die Pfizer-Aktie mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,54 Prozent besonders interessant werden. Pfizer bringt nun nämlich Quartalszahlen. Und Morningstar schreibt in der aktuellen Analyse: "Wir glauben nicht, dass der Markt die Fähigkeit des Pharmariesen, große Patentverluste in den nächsten fünf Jahren auszugleichen, voll und ganz anerkennt. Am optimistischsten sind wir in Bezug auf mehrere aktuelle Markteinführungen, darunter das Herz-Kreislauf-Medikament Vyndaqel. Trotz der sinkenden Aussichten bekräftigte das Management seine Unterstützung für die Dividende, die wir für sicher halten und die Aktienbewertung wahrscheinlich stützen wird."

Doch neben der Pfizer-Aktie dürfte für Anleger auch die Airbus-Aktie. So schreibt Morningstar nämlich: "Airbus erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch die Herstellung von Verkehrsflugzeugen. Es profitiert immens von der Duopolstellung mit Boeing auf dem Markt für Flugzeuge mit 130 Sitzplätzen und mehr; Die Unternehmen fungieren als Trichter, durch den praktisch die gesamte Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen fließen muss, und wir gehen davon aus, dass dieses Duopol bestehen bleibt. Airbus ist gut aufgestellt, um vom zunehmenden weltweiten kommerziellen Flugverkehr zu profitieren."

So finden Anleger hier zwei Beispiele von den 10 Buy-and-Hold-forever Aktien mit viel Kurspotenzial, die Morningstar aktuell zum Kauf empfiehlt. Manche von ihnen bieten neben guten Kursschancen zudem auch noch hohe Dividenden.

