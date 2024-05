Laut einer aktuellen Auswertung von Interactive Brokers werden diese Aktien von Privatanlegern jetzt besonders oft gehandelt. Dabei zeigen sich klare Favoriten, die häufig gekauft und andere, die beständig verkauft werden. Sollten Sie jetzt auf die Schwarmintelligenz setzen?

Wer wissen möchte, was andere Privatanleger in ihren Depots handeln, der kann auf die regelmäßige Auswertung von Interactive Brokers, einem der weltweit größten Anbieter von Depot- und Transaktionsdienstleistungen vertrauen. Im letzten wöchentlichen Aktivitätsbericht gab es dabei einige Überraschungen.

Diese Aktien handeln jetzt Anleger besonders häufig

So zeigte sich, dass die Aktien der abgestraften Kaffeekette Starbucks besonders häufig gekauft wurden. Laut Interactive Brokers spricht das für die weiterhin vorhandene Buy the Dip Mentalität am Markt. Ebenfalls stark übergewichtet wurde Tesla, die sich nach zuletzt neu verkündeten Zukunftsfantasien wieder im Rallyemodus befinden.

Interactive Brokers Interactive Brokers meistgehandelte Aktien (Wochensicht)

Negativ bedacht wurden dagegen von den Anlegern die Aktien von Alibaba. Bei dem chinesischen Konzern könnte der Abverkauf für eine gewisse Resignation sprechen, nachdem das häufig angekündigte China-Comeback weiter auf sich warten lässt.

Doch wie sollten Anleger mit diesen Informationen umgehen?

Auf Schwarmintelligenz setzen?

Grundsätzlich sollten sich Anleger nicht verleiten lassen, der Schwarmintelligenz, sondern lieber den eigenen Ansätzen, zu folgen. Denn in der Vergangenheit hat sich bereits oft gezeigt, dass die breite Masse an Anlegern bei Trends oder Spekulationsblasen zu spät kam. Insbesondere mit Blick auf Aktien wie Alibaba könnte der starke Verkauf bei vielen Investoren eher ein Kontraindikator sein.

Dementsprechend sind Auswertungen wie die aktuelle Trading-Statistik von Interactive Brokers zwar interessant und spannend anzuschauen, sollten Anleger aber nicht dazu verleiten, ihren eigenen Anlagestil zu verändern.

