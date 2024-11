Wenn es um unterbewertete Aktien geht, dann haben Anleger oft abgestürzte und wenig aussichtsreiche Aktien vor Augen. Doch was, wenn es auch anders geht? Wir haben 5 Aktien gefunden, die ein starkes Momentum aufweisen und die vom KGV und der Dividendenrendite her, sehr gut bewertet sind.

Unterbewertete Europa-Aktien mit starkem Momentum und tollen Dividenden

Unterbewertete Europa-Aktien

Wir wollten mal wissen, welche Europa-Aktien aktuell am besten laufen. Heraus kam, dass es tatsächlich viele Aktien aus dem Stoxx Europe 600 gibt, die seit Jahresbeginn eine tolle Performance aufweisen. Die beste davon hat sogar die Siemens Energy-Aktie mit einem Plus von 197,9 Prozent. Allerdings haben viele Aktien aufgrund dieses starken Wachstums nicht mehr so schöne Bewertungen. Doch die 5 Aktien oben in der Tabelle weisen nicht nur eine tolle Performance seit Jahresbeginn auf, sondern sind auch unterbewertet.

So stieg etwa die Unipol Gruppo-Aktie um 129,3 Prozent und hat dabei immer noch ein KGV von 7,3 sowie eine Dividendenrendite von 3,14 Prozent. Das italienische Unternehmen ist im Bereich Versicherungen tätig und ist im Gebiet "Nicht-Lebensversicherungen" ein führender Player in Europa. Die Aktie war stark gelaufen und könnte zwischendurch mal korrigieren. Das wären dann etwa bei der 50-Tage-Linie gute Einstiegszeitpunkte.

Doch auch diese unterbewerteten Europa-Aktien sollten Anleger sich nicht entgehen lassen:

Günstige KGVs und hohe Dividenden bei diesen Europa-Aktien

Und auch bei Banken ist aktuell scheinbar einiges zu holen: So können sich Anleger an den 86,5 Prozent Kursplus der BPER Banca-Aktie erfreuen. Die italienische Bank, die auch weitere Finanzdienstleistungen wie Asset Management erbringt, läuft bereits seit zwei Jahren in einem schönen Aufwärtstrend nach oben. Mit einem KGV von 5,3 und einer Dividendenrendite von 5,20 Prozent ist die Italien-Aktie dabei noch unterbewertet.

Ebenso wie die Banca Monte dei Paschi. Auch hier handelt es sich - und der Name verrät es ja fast schon - um eine Bank aus Italien. Mit 69,10 Prozent Kurszuwachs und einem niedrigen KGV von 2,6 sowie einer hohen Dividende von 4,75 Prozent muss sich das Papier ebenfalls nicht verstecken.

Doch tatsächlich gibt es auch außerhalb von Italien Aktien, die gut laufen und eine niedrige Bewertung aufweisen. Wie etwa die Natwest Group-Aktie. Das britische Unternehmen, welches ebenfalls verschiedene Bankdienstleistungen anbietet, konnte in diesem Jahr bereits um 65,7 Prozent zulegen und ist mit einem KGV von 7,5 und einer Dividendenrendite von 4,91 Prozent unterbewertet.

Doch tatsächlich gibt es auch noch in anderen Branchen Unterbewertungen zu finden. So ist fas finnische Unternehmen Cargotec mit einer Performance von 58,6 Prozent in diesem Jahr ebenfalls auf der Liste. Dabei stellt Cargotec Geräte für die Verladung von Gütern auf Schiffe oder LKWs her. Und das lohnt sich scheinbar. Neben der Performance erhalten Anleger hier ein KGV von 12,5 und eine Dividendenrendite von 4,30 Prozent.

