Auch wenn der DAX auf Rekordniveaus notiert, können Anleger noch Schnäppchen finden. Wir haben 10 unterbewertet deutsche Aktien mit viel Kurspotenzial und bis zu 9,08 Prozent Dividendenrendite gefunden.

Unterbewertete deutsche Aktien mit Riesen-Dividenden

Unterbewertete deutsche Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

In der Liste sehen Anleger diejenigen 10 Aktien aus dem DAX, die aktuell das geringste KGV aufweisen. Zusätzlich untersuchten wir diese Aktien auch nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und der Dividendenrendite. So sehen Sie, dass die Bayer-Aktie zwar ein sehr günstiges KBV mit 0,71 (ein Wert von unter 1,0 zeigt eine Unterbewertung an) und ein günstiges KGV von 5,0 aufweist. Allerdings ist die Dividendenrendite von 0,41 Prozent nicht so toll.

Dahingegen weiß die Volkswagen-Aktien mit einer Riesen-Dividende von 9,08 Prozent aufzuwarten. Zudem ist das KBV mit 0,25 verdammt günstig und das KGV beträgt ebenfalls nur 3,5. Dennoch sehen beide Aktien nicht ganz so gut im Chart aus, weswegen Anleger jetzt lieber auf diese unterbewerteten deutschen Aktien mit Riesen-Dividenden setzen.

Übrigens: Die ??? sind kein Fehler. Alle übrigen Aktien finden Sie jetzt in unserem neuen Video:

Deutsche Aktien mit Potenzial und hoher Dividendenrendite

Im Chart sieht nämlich zum Beispiel die Vonovia-Aktie viel besser aus. Das Papier hat Momentum und läuft aktuell schön oberhalb der 50-Tage-Linie nach oben. Anleger bekommen neben einem schönen Aufwärtstrend auch eine hohe Dividendenrendite von 3,77 Prozent. Das KBV (0,98) und das KGV (16,9) sind okay. Zudem rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Immobilien-Aktie Vonovia mit einem Kursziel von 39 Euro.

Aber auch die Deutsche Bank-Aktie befindet sich nach einer kleinen Zwischenkorrektur zurück auf dem Pfad der Tugend - zumindest im Aktienchart. Die Bank-Aktie notiert oberhalb der 50-Tage-Linie und weist damit ebenfalls ein gutes Momentum auf. Hier erhalten Anleger sogar 6,05 Prozent Dividendenrendite und das KBV (0,46) und das KGV (6,1) weisen beide eine Unterbewertung auf. Obendrein empfiehlt die BÖRSE ONLINE Redaktion die Deutsche Bank-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 20 Euro.

