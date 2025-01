Der DAX gerät aufgrund des neuen Arbeitsmarktberichts aus den USA unter Druck. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum heute vor allem die Aktien von Mercedes Benz und Zalando im Fokus stehen.

Ein starker US-Arbeitsmarktberichts hat am Freitag Inflationssorgen angeheizt und die Sorgen vor weniger schnellen Zinssenkungen in den USA befeuert. Der DAX rutschte nach Veröffentlichung der Daten zeitweise deutlich ab. Aktuell steht er bei 20.330 Punkten und ist damit etwa auf dem Niveau des Vortages. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,2 Prozent im Minus, hält sich damit aber immer noch über der Marke von 5.000 Punkten.

Die US-Wirtschaft schuf im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 256.000 Stellen hinzu. Volkswirte hatten im Schnitt mit 165.000 neuen Stellen gerechnet. „Der Arbeitsmarkt ist in einer guten Verfassung und die US-Notenbank dürfte sich mit den Zahlen bestärkt sehen, bezüglich Zinssenkungen eine vorsichtige und abwartende Haltung einzunehmen", schrieb die Helaba. Zinssenkungserwartungen blieben gedämpft.

Zur Wochenmitte hatte sich der DAX noch seinem Rekordhoch von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten angenähert, bevor der designierte US-Präsident Donald Trump mit erneuten Drohgebärden in Richtung hoher Einfuhrzölle der guten Stimmung einen Dämpfer verpasste.

Aktien von Mercedes und Zalando beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es mit einem aktuellen Plus von 4,5 Prozent derzeit von der Performance her die Aktie von Mercedes-Benz. Der Autobauer hatte im abgelaufenen Jahr weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. In der jüngsten Kurs-Schwäche dürfte dies bereits eingepreist gewesen sein.

Das Schlusslicht hingegen bildet derzeit mit einem aktuellen Minus von 4,66 von der Performance her im DAX die Aktie von Zalando. Analystin Georgina Johanan von der Bank JPMorgan rechnet mit einem soliden Schlussquartal des Internet-Modehändlers, doch dies sei im Aktienkurs bereits abgebildet.

