Die Bank of America (BofA) warnt vor einer langen Phase der Inflation in den USA. Und das, obwohl die US-Notenbank Federal Reserve bereits deutlich die Leitzinsen nach oben gesetzt hat. Doch auf diese Warren Buffett-Aktien können Anleger jetzt setzen. Von Matthias Fischer

"Historisch gesehen dauert es im Durchschnitt zehn Jahre, bis eine entwickelte Wirtschaft zu einer Inflation von zwei Prozent zurückkehrt, nachdem die fünf Prozent-Schwelle überschritten wurde", zitiert das Finanzprotal MoneyWise aus einer Mitteilung der Bank.



Die Bank mit Sitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina hat mehrere Gründe dafür. So gebe es eine hartnäckige Lohninflation, und die Alterung der Bevölkerung unterstütze ebenfalls die Inflation. Wichtig sind aber demzufolge auch die unzureichenden Investitionen in den Energiesektor, weshalb das Preisniveau bei der Energie hoch bleiben wird. Die BofA rechnet damit, dass ein Fass Öl um die 100 Dollar im nächsten Jahr kosten wird.



Sollte die Bank damit richtig liegen, gibt es für Anleger allerdings zumindest ein Sektor, der von den steigenden Preisen profitieren wird: Energie. Gerade die US-Energieriesen werden ihre Gewinne nach oben hebeln können, wenn die Energiepreise hoch liegen. Spannende Aktien sind dann etwa Papiere wie ExxonMobil, Chevron oder ConocoPhilips. Auch US-Starinvestor Warren Buffett sieht die Branche als attraktiv an und hat zuletzt seinen Anteil am Ölunternehmen Occidental Petroleum deutlich ausgebaut.

