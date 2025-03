Neue Inflationsdaten aus den USA können dem DAX heute ordentlich Schwung verleihen. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktie von Siemens Energy stark im Fokus steht.

Es geht weiter aufwärts: Der deutsche Leitindex DAX liegt aktuell 1,23 Prozent im Plus und steht bei 22.603 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,65 Prozent im Plus und steht bei 5.344 Punkten.

Nach der jüngsten Verlustserie konnte der DAX zur Wochenmitte also einen neuerlichen Anlauf nach oben unternommen. Positive Impulse liefern vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Am Nachmittag stieg der Leitindex nach Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten auf ein von 22.731,55 Punkten.

In den USA hatte sich die Teuerung dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, nach 3,0 Prozent im Januar. Allerdings dürfte die US-Notenbank nach Einschätzung von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank wenig Freude am Rückgang der Inflation haben. Denn die aggressive Zollpolitik der neuen US-Regierung sollte die Inflation in den kommenden Monaten wieder in die Höhe treiben.

Die Ukraine akzeptiert derweil nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Vorschlag der US-Regierung für einen ersten 30-tägigen Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg. „Wir sehen darin einen positiven Schritt und sind bereit, ihn zu gehen. Nun liegt es an den Vereinigten Staaten, Russland davon zu überzeugen, dasselbe zu tun. Wenn Russland zustimmt, wird der Waffenstillstand sofort in Kraft treten", betonte er.

Unterdessen sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Die Europäische Union kündigte eine entschiedene Reaktion an. So sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Zölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Whisky, Motorräder und Boote fällig werden - ein großer Handelskonflikt bahnt sich an.

Siemens Energy & Co.: Diese Aktien stehen heute beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es heute mit einem Plus von rund acht Prozent die Aktie von Rheinmetall. Angesichts der europaweit steigenden Verteidigungsbudgets erwartet das Unternehmen nach einem Rekordgewinn 2024 auch im laufenden Jahr glänzende Geschäfte. Der Umsatz soll 2025 um 25 bis 30 Prozent zulegen und die operative Marge weiter steigen. Die Aktionäre sollen für 2024 eine Dividende von 8,10 (Vorjahr 5,70) Euro je Aktie erhalten. Die Rheinmetall-Titel erklommen ein weiteres Rekordhoch und verteuerten sich zuletzt um 7,5 Prozent. Mehr dazu erfahren Sie hier

Auf Platz zwei folgt mit einem Plus von derzeit 7,4 Prozent die Aktie von Siemens Energy, die sich damit weiter erholt. Der starke Anstieg lässt sich laut finanznachrichten.de auf eine positive Einschätzung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley zurückführen. Morgan Stanley hat Siemens Energy zu ihrem neuen Top-Pick im europäischen Kapitalmarkt ernannt, das Kursziel von 64 auf 65 EUR erhöht und die "Overweight"-Bewertung bekräftigt. Die Analysten heben insbesondere die starke Preissetzungsmacht des Unternehmens im Geschäft mit Gasturbinen und Netzausrüstung hervor.

Das Schlusslicht bildet hingegen mit einem Minus von aktuell 4,15 Prozent die Aktie der Porsche AG. Der Sportwagenbauer wird wegen des schwierigeren Umfelds für die kommenden Jahre vorsichtiger und strebt eine Umsatzrendite von 15 bis 17 Prozent an. Bisher hatte die Stuttgarter VW-Tochter 17 bis 19 Prozent erwartet. Trotz eines Gewinneinbruchs im Vorjahr und hoher Investitionen in diesem Jahr soll aber die Dividende stabil bei 2,31 Euro gehalten werden. Mehr dazu erfahren Sie hier.

