"Um 50 Prozent wird die Volkswagen-Aktie in den nächsten 15 Monaten besser abschneiden als die Nvidia-Aktie", sagt eine deutsche Börsen-Legende. Und zwar aus diesem erstaunlichen Grund:

"Für meine Follower habe ich gesagt: Leute, ich gehe für die nächsten 15 Monate davon aus, dass die Volkswagen-Aktie deutlich besser als die Nvidia-Aktie abschneiden wird!", sagt Heiko Thieme im Interview mit BÖRSE ONLINE. Thieme war jahrzehntelang an der New Yorker Börse, hat für die Deutsche Bank den Handel geleitet und zahlreiche Kolumnen in allen großen deutschen Medien gehabt. Doch warum denkt er, dass VW besser abschneiden könnte, als die KI-Aktie?

So wird Volkswagen die Nvidia-Aktie schlagen

Denn Heiko Thieme geht von folgendem Szenario aus: "Ich gehe davon aus, dass die Nvidia-Aktie jetzt von ihren Höchstständen um mindestens 20 Prozent fällt. Wahrscheinlich aber sogar mehr." Dabei geht der deutsche Börsen-Experte von einem Zeitraum von 15 Monaten aus.

"Und die Volkswagen-Aktie kann in diesem Zeitraum durchaus um 20 Prozent, 25 Prozent oder sogar 30 Prozent steigen", verrät Thieme. Dies legten auch Analystenschätzungen nahe.

Im Endeffekt mache dies einen Unterschied von 50 Prozent, den Volkswagen im Vergleich zur Nvidia-Aktie herausarbeiten könnte. "Zudem bekommen Anleger noch eine ziemlich sichere Dividende von rund 8 Prozent bei der Volkswagen-Aktie", sagt Thieme.

Dennoch sollten Anleger insgesamt vorsichtig sein. Denn noch in diesem Jahr komme es zu einem Schicksalsmonat an den Börsen, behauptet Thieme.

Schicksals-Monat an den Börsen - "Dann hilft nur noch beten!"

Denn Heiko Thieme geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten durchaus nochmal unangenehm an den Börsen werden könnte. Schließlich sei das Börsenjahr bis hierhin ziemlich gut gelaufen und Anleger müssten sich auch auf Rückschläge einstellen. Dabei empfiehlt Thieme dennoch aktuell einige spannende deutsche und amerikanische Aktien, bei denen nach seiner berühmten Drittel-Strategie jetzt dennoch sehr hohe Gewinne möglich sind.

Wie Heiko Thiemes berühmte Drittel-Strategie genau funktioniert, warum es jetzt zu einem Schicksals-Monat an den Börsen kommt und auf welche Aktien die Börsen-Legende jetzt konkret setzt, das erfahren Sie im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Riesen-Dividenden im Juli: Jetzt bis zu 11,95% Dividendenrendite bei diesen Aktien sichern

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Nvidia.