Volkswagen oder Tesla? Welche Auto-Aktie bietet Anlegern jetzt insgesamt das bessere Paket? Und was überzeugt mehr: Ein niedriges KGV und hohe Dividenden oder ein starkes Kurspotenzial?

Seit Jahresbeginn konnte die Tesla-Aktie bereits 37 Prozent aufholen und somit den Absturz aus dem letzten Jahr etwas abfedern. Dahingegen kam Volkswagen nur acht Prozent weit, bietet aber eigentlich eine viel bessere Bewertung. Da stellt sich die Frage: Auf welche Auto-Aktie sollten Anleger jetzt besser setzen?

Die Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie ist mit einem KGV von 39,8 und einer Dividendenrendite von 0,0 Prozent nicht gerade attraktiv bewertet. Allerdings soll der Gewinn je Aktie von 3,86 Euro in 2022 auf 5,29 Euro kräftig wachsen. Allerdings sehen die Analysten bei Bloomberg nach der starken Rallye nur noch wenig Luft nach oben: 29 raten zum Kauf, zwölf zum Halten und sechs zum Verkaufen, was in einem Kursziel von 193,74 Dollar resultiert. Dies bedeutet aktuell ein Potenzial von 16,2 Prozent.

Und die Tesla-Aktie ist auch charttechnisch angeschlagen, notiert deutlich unter der 200-Tage-Linie. Anleger können im Umfeld weniger stark steigender oder gar sinkender Zinsen auf einen Turnaround der Tesla-Aktie setzen. Fundamental spricht dafür momentan aber wenig. Einzelne kurzfristige Kursrallyes sind natürlich nicht ausgeschlossen.

Die Volkswagen-Aktie

Dahingegen besticht die Volkswagen-Aktie auf fundamentaler Ebene. Das KGV beläuft sich auf sehr günstige 4,3 und die Dividendenrendite auf hohe 6,48 Prozent. Allerdings soll der Gewinn je Aktie von 32,32 Euro in 2022 auf 29,15 Euro sinken, was definitiv ein Schwachpunkt, bei der günstigen Bewertung aber wohl zu verkraften ist.

Zudem sehen die Analysten fleißig Kurspotenzial bei der Volkswagen-Aktie: 17 raten zum Kauf, fünf zum Halten und zwei zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 195,32 Euro, was ein Potenzial von 54,6 Prozent bedeutet.

Und auch die Volkswagen-Aktie befindet sich noch unter der 200-Tage-Linie.

Deswegen empfehlen wir: Mit 50 Prozent des Geldes, welches Sie für Volkswagen und Tesla einsetzen wollen, können Sie jetzt bei VW einsteigen. Die restlichen 50 Prozent teilen Sie wie folgt auf: Durchbricht die VW-Aktie die 200-Tage-Linie, so investieren Sie weitere 25 Prozent. Schafft es Tesla über die 200-Tage-Linie nehmen Sie dafür 25 Prozent. Die eventuellen 25 Prozent Cash verbleiben in jedem Fall zum Nachkauf.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.