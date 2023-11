Der November ist der zweite große Dividendenmonat an der Börse neben dem Mai. Doch wer an Ausschüttung kommen will, muss auch die richtigen Aktien haben. In dieser Woche bietet sich die Chance auf bis zu 7 Prozent Dividendenrendite.

Die Dividendensaison ist wieder eröffnet und wenn Sie auch daran teilhaben wollen, dann müssen Sie nichts weiter tun als die richtigen Aktien an ihren Ex-Dividendentagen zu halten. Bereits in der kommenden Woche können Sie sich damit mehr als sieben Prozent Ausschüttungsrendite sichern, müssen aber schnell sein.

Vom 6. bis 10. November bis zu 7 Prozent Dividendenrendite sichern

Denn diese drei Hochdividendenwerte müssen sich jeweils vor dem Ex-Tag in ihrem Portfolio befinden:

Pfizer (Dividendenrendite: 5,3 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Pharma-Riese Pfizer, der am 09.11. Ex-Dividende gehandelt wird und seine Ausschüttung Anfang Dezember an Anleger zahlen dürfte.

Besonders spannend bei Pfizer ist, dass es sich hierbei um einen Breit diversifizierten Konzern handelt, der durch die Corona-Milliarden sein Portfolio aktuell weiter aufgestockt und verbessert, um noch mehr Chancen in der Zukunft zu haben. Zuletzt wurde der Konzern an der Börse aber deutlich abverkauft, sodass dies möglich sein könnte, sich den Titel jetzt günstig zu sichern.

HSBC (Dividendenrendite: 5,5 Prozent)

Wen Anleger allerdings eine noch günstigere Hochdividendenaktie suchen, dann könnten sie bei der HSBC fündig werden. Die britische Bank bietet Investoren nämlich aktuell eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent und das bei einem KGV von 5,6.

Der Wert wird ebenfalls am 09.11. Ex-Dividende gehandelt und wird seine Ausschüttung laut Plan kurz vor Weihnachten an Anleger zahlen.

Main Street Capital (Dividendenrendite: 7,4 Prozent)

Wer in der kommenden Woche dagegen sehr noch höhere Ausschüttungen erhalten will, der kann eine Spekulation auf Main Street Capital wagen. Hier liegt die Dividendenrendite bei 7,4 Prozent und der Wert geht am 07.11. Ex-Dividende.

Das Unternehmen ist primär in den Bereich Private Equity und Private Debt unterwegs, wobei es zumeist Unternehmen gegen Anteile oder Zinsen finanziert bzw. diese ganz übernimmt.

Hohe Dividenden kassieren?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Globale Dividendenstars Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.