Es gibt Aktien, die sind zum Fürchten. Denn sie vernichten das Geld der Anleger und sind somit ein richtiger Halloween-Schocker. Um welche Aktien neben Bayer, BASF, Vonovia, PayPal und Kraft Heinz Anleger besser einen Bogen machen.

Wir haben geschaut, welche großen Aktien, die sicherlich viele Anleger im Depot haben, in den vergangenen 5 Jahren am meisten Wert verloren haben. Und die Ergebnisse sind teilweise erschrecken. Denn selbst große Blue-Chip-Aktien verloren teils bis zu 70 Prozent:

Halloween-Aktien aus dem DAX: Bayer, BASF, Vonovia, Fresenius, Continental

Von den aktuellen DAX-Aktien hat in den vergangenen 5 Jahren Fresenius mit minus 58 Prozent am meisten Wert verloren. Dahinter folgt Continental mit minus 51 Prozent, Vonovia mit minus 41 Prozent, Bayer mit minus 39 Prozent und BASF mit minus 38 Prozent.

Hier sind richtige Schwergewichte dabei. Wichtig: Die Dividende wurde hier nicht miteingerechnet. Gerade bei BASF dürfte die insgesamte Performance mit Dividende etwas besser ausfallen. Dennoch ist das kein Grund zum Jubilieren.

Was sollten Anleger jetzt tun? Der Chart sieht bei allen 5 Aktien verheerend aus, ein Aufwärtstrend ist lange noch nicht zu erkennen. Einzig Vonovia zeigt zaghafte Versuche, einen kleinen Aufwärtstrend zu bilden. Und bei der BASF-Aktie sind die Analysten immerhin etwas positiv gestimmt und die Aktie erreicht nun ein Level, an welchem es oft einen starken Rebound gegeben hat. Lesen Sie dazu auch: Allianz und BASF: Aktien dank Riesen-Dividenden und Super-KGVs hoch im Kurs bei Morningstar, Morgan Stanley, JP Morgan und Co.

Doch auch US-Blue-Chip-Aktien können Werte vernichten:

US-Aktien wie PayPal, Walgreens, Kraft Heinz oder Boeing vernichten ebenfalls Werte

Weiteren Halloween-Horror gibt es in Übersee. Denn etwa Walgreens Boots Alliance verlor in den vergangenen 5 Jahren 69 Prozent und ist damit einfach nur zum Fürchten. Die Apotheken-Kette hat mit diversen Problemen - auch im Management - zu Kämpfen und kommt noch nicht wirklich auf die Beine. Die Bewertung ist dabei dennoch recht ansprechend. Dennoch warten Anleger am besten die Bodenbildung ab, die sich gerade vollziehen könnte und setzen erst in einem Aufwärtstrend auf die Walgreens-Aktie.

Aus dem Dow Jones haben ansonsten noch 3M minus 49 Prozent aufs Parkett gebrettert und auch Boeing ist im Sinkflug mit minus 45 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Auch hier wurde alles ohne Dividende berechnet. Dabei befindet sich Boeing sogar in einem leichten Aufwärtstrend, sodass Anleger sich diese Aktien auf die Beobachten-Liste setzen können.

Fürchterlich sieht es dabei bei PayPal aus. Denn auch wenn sehr viele Menschen den Zahlungsdienstleister nutzen, so hat der einfach kein funktionierendes Geschäftsmodel. Trotz einer zwischenzeitlich riesigen Rallye büßte das Papier im Vergleich zu vor fünf Jahren 35 Prozent ein. Im Nasdaq100 gab es in diesem Zeitraum überdies nur 9 Aktien, die einen Verlust einfuhren. Darunter auch Intel (minus 15 Prozent), The Kraft Heinz Company (minus 38 Prozent) und Illumina (minus 59 Prozent).

Anleger sollten bei der Aktienauswahl immer auf eine Mischung aus guten fundamentalen Daten und dem Chart achten und Gewinne auch mal mitnehmen (siehe PayPal). So verhindert man, dass man selbst Halloween-Aktien im Depot hat.

Und lesen Sie auch: Lieber auf Festgeld anlegen oder Immobilien tilgen? Dieser Trick beschert Ihnen tausende Euro mehr

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer, BASF.