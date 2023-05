Die Aktie von Vonovia steht seit einiger Zeit extrem unter Druck und sogar der kürzliche Erholungsversuch wurde wieder abverkauft. Doch ist es vielleicht trotzdem jetzt eine sehr gute Gelegenheit bei dem Titel einzusteigen?

Die Immobilienwerte in Deutschland sind stark in der Bredouille, was vor allem an steigenden Finanzierungskosten liegt. Viele Anleger rechnen deshalb mit einer Kapitalerhöhung der Unternehmen, doch Vonovia hat eine andere Strategie.

Vonovia verkauft Portfolioteile

So will das Management ganz bewusst eine Kapitalerhöhung vermeiden und hat deswegen auch die Dividende bereits halbiert. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist zudem der Verkauf von Portfolioteilen.

Bereits zweimal ist es Vonovia hier gelungen, Teile des eigenen Portfolios zu liquidieren und das, obwohl der Markt für Immobilien in Deutschland aktuell eher ins Stocken geraten zu sein scheint. Allerdings braucht es vermutlich noch ein paar mehr Abnehmer, um den Refinanzierungsbedarf des Unternehmens in den kommenden Jahren zu decken.

Vonovia-Aktie bekommt Rückenwind von Analysten

Auch wenn die Strategie der Portfolioverkäufe aber auf einige Kritik stößt, ist zumindest das Analysehaus Warburg Research scheinbar von dem Vorgehen des Mietkonzerns überzeugt. So senkten diese zwar das Kursziel von 40 auf 38,60 Euro, aber beließen die Einstufung auf "Buy".

Ganz offen lobte dabei Analyst Simon Stippig die Verkaufsstrategie, da diese seiner Meinung nach auf eine bilanzielle Verbesserung und bessere Liquidität im Konzern abziele.

Jetzt die perfekte Gelegenheit für einen Kauf?

Aber sollten Anleger jetzt bei der Aktie einsteigen? Und die fast schon historische Chance nutzen, den größten Mietkonzern Europas so billig zu bekommen?

Tatsächlich sieht es so aus, als würde Vonovia langsam aber sicher im Bereich der 15 bis 17 Euro einen Boden ausbilden. Entscheidend dafür ist aber, dass die Aktie sich nicht erneut auf Rekordtiefs bewegt, sondern über ihnen bleibt.

Ansonsten scheint es für Anleger, die jetzt an den Turnaround des Unternehmens glauben tatsächlich der beste Zeitpunkt zum Einstieg. Trotzdem sollten Investoren aber auch nicht die Stimmen der Kritiker vergessen, die sagen, dass Vonovia sich durch den Verkauf seiner besten Portfolioteile langfristig in eine Abwärtsspirale bewegt.

