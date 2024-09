Kann diese Entwicklung bei der Vonovia-Aktie jetzt den Kursturbo bei dem DAX-Konzern erst so richtig auslösen? Außerdem wichtig für Aktionäre: Eine neue Nachricht, die insbesondere das Thema Deutsche Wohnen betrifft.

Am Mittwoch hat die amerikanische Notenbank Fed zum ersten Mal seit Beginn des Erhöhungszyklus im Jahr 2022 die Zinsen angehoben. Derweil senkt die EZB bereits fleißig die Raten. Kann das für Vonovia zum massiven Kurstreiber werden?

Wird das jetzt den Kursturbo bei der Vonovia-Aktie auslösen

Trotz der (rein logischen) Aufwertung von Immobilienaktien durch Zinssenkungen sollten Anleger hier vorsichtig sein. Rein statistisch gesehen haben Immobilienaktien (in den USA) im ersten Jahr nach der Kürzung eine Underperformance zum breiten Markt geliefert.

Das liegt primär daran, dass bereits im Vorfeld der Notenbankmaßnahme häufig die Kurse der Aktien gestiegen sind. So übrigens auch bei Vonovia, denn der DAX-Konzern konnte bisher in diesem Jahr um +16 Prozent an der Börse zulegen.

Dementsprechend sollten Anleger nicht mit einem Kursturbo bei dem Titel rechnen. Charttechnisch sieht es zudem bei den Papieren nach dem Anstieg über 30 Euro so aus, als würde man sich zunächst in eine Konsolidierungsphase begeben.

Wichtige Nachricht für Aktionäre

Darüber hinaus gibt es für Vonovia-Aktionäre aber eine wichtige Nachricht, die nicht unbeachtet bleiben sollte. Konkret geht es dabei um die Deutsche Wohnen, das Berliner Immobilien- und ehemalige DAX-Unternehmen, das die Bochumer vor einiger Zeit zum Großteil übernommen haben.

Hier soll nun eine engere Bindung zwischen Mutter und Tochter erfolgen, teilte Vonovia am Mittwoch mit. Konkret soll es einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geben und Altaktionäre der Deutschen Wohnen sollen Vonovia-Aktien im Austausch gegen ihre Papiere erhalten.

