Am Donnerstag und Freitag kann die Vonovia-Aktie kräftig anziehen und ihre enorme Rallye von den Oktober-Tiefs fortsetzen. Doch was beflügelt den Titel jetzt? Und können sich Anleger bald über ein neues Allzeithoch freuen?

Am Donnerstag konnte die Vonovia-Aktie um acht Prozent zulegen und steht damit auf einem neuen Jahreshoch knapp unterhalb der Marke von 29 Euro. Das treibt den Wert jetzt an:

Vonovia-Aktie zieht deutlich an und erreicht Jahreshoch

Primär ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenke der Fed aus den USA hat der Vonovia-Aktie einen Kurssprung beschwert. Denn die Notenbank hielt die Zinsen bei ihrer Sitzung am Mittwoch zum dritten Mal infolge stabil und ließ schon erste Aussichten auf Zinssenkungen anklingen.

Auch die Europäische Zentralbank entschied sich am Donnerstag dazu, die Zinsen stabil zu halten, was grundsätzlich positiv für Vonovia ist. Hintergrund: Immobilienaktien hängen aufgrund der Kreditfinanzierung ihrer Objekte stark an den Zinsen. Hohe Kapitalkosten hatten den Unternehmen zuletzt das Leben schwer gemacht. Sinken die Ausgaben in diesem Bereich aber wieder, weicht der operative Druck und Immobilien werden auch aufgrund der steigenden Attraktivität im Wert zulegen.

Analysten positiv für Vonovia

Aber nicht nur die Notenbanken beflügeln aktuell die Aktien von Vonovia – auch die Analysten äußern sich positiv. So hoben etwa die Experten von J.P. Morgan die Anteilsscheine von Vonovia auf das Rating “Overweight” und erhöhten das Kursziel von 28 auf 31 Euro.

Auch die ING zeigte sich optimistisch für den Wert und nahm das Papier mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 35 Euro wieder in den Kreis der gecoverten Aktien auf.

Umfeld ideal für die Vonovia-Aktie

Das Umfeld bleibt also weiter positiv für die Vonovia-Aktie, denn die Aussicht auf sinkende Zinsen beflügelt Immobilienwerte. Außerdem trägt der aktuelle Baustopp in Deutschland dazu bei, dass das Portfolio des Immobilienkonzerns weiter preislich auf einem hohen Niveau notiert.

Die Erholungsrallye bei dem DAX-Konzern dürfte demnach nicht allzu bald zu Ende gehen, weswegen auch ein Kauf der Aktie noch auf diesem Niveau attraktiv sein kann.

Zumindest Börse Online ist hier weiterhin optimistisch und empfiehlt den Titel weiter zum Kauf.

